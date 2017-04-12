Иван БОБКО: «Готов играть и в Украине, и в Европе»

26-летний полузащитник готов рассмотреть различные варианты трудоустройства.

«Восстановление после травмы было тяжелым, как физически, так и психологически. Слава Богу, выдержал все это. Теперь полностью восстановился — это самое главное. Уже нет каких-либо болевых ощущений и дискомфорта.

Не могу сказать, что я готов на все сто процентов, ведь надо сначала потренироваться с командой. Только после этого можно будет говорить о моей готовности, ведь индивидуальные занятия — это совсем другое.

Cейчас мой агент активно занимается поиском команды. Какие будут варианты, такие и рассмотрим. Пока никакой конкретики нет, поэтому что-то говорить и загадывать пока ничего не буду. Время покажет, где я окажусь.

Конечно, хотелось бы остаться в Европе. Будем рассматривать предложения от всех клубов, и затем принимать решение. Я готов играть и в Украине, и в Европе, в общем, везде... Для меня сейчас главное — стабильно выходить на поле и проявить себя», — сказал Бобко.

Экс-игрок «Черноморца» и «Металлиста» в текущем чемпионате Венгрии провел 10 матчей и забил один мяч.