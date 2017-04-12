Болбат выиграл иск у Металлиста на 3,3 миллиона гривен

На этот раз у Барсы номер не пройдёт. Иначе Юве будет не Юве!

Мальта - Украина игра в Австрии - ну очень интересно, а в Украине сыграть никак?на ст. "Дин...

занять место Кучера,не значит играть в основе. Просто Саша уже в возрасте вот и подобрали ему сме...

Кучеру в октябре будет 35, не известно сколько у него там контракта осталось, но новый ему не пре...