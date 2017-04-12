Болбат выиграл иск у Металлиста на 3,3 миллиона гривен

Болбат просил суд обязать «Металлист» провести полный расчет по зарплате в соответствии с контрактом (который был заключен 29 августа 2014 года сроком до 31 мая 2015 года) и договором о порядке и условиях выплаты вознаграждения в размере 800 тысяч гривен и 195 тысяч 686 долларов, а также выплатить в его пользу средний заработок за все время задержки проведения полного расчета при увольнении в размере 503 тысяч долларов.
Суд частично удовлетворил прошение игрока и обязал «Металлист» выплатить Болбату 3,3 млн грн.
Ранее сообщалось, что Богдан Шуст отсудил у «Металлиста» 21,5 миллион гривен.
Харьковский клуб имеет право на апелляцию в течение десяти дней после оглашения решения.
Источник — Футбол 24
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