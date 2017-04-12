Артем СТАРГОРОДСКИЙ: «Мне интересно быть играющим тренером»

«В прошлом «Арсенале» я провел в общей сложности 7 лет и могу сказать, что это были яркие годы моей игровой карьеры. В команду я пришел благодаря приглашению главного тренера Сергея Викторовича Литовченко. ФК «Арсенал-Киев» - это уже совсем другая команда, новое руководство. С прошлого «Арсенала» некоторые работники остались еще с тех времен, в частности, оператор Владимир».

«Когда меня пригласили в ФК «Арсенал-Киев», передо мной была поставлена ​​задача быть играющим тренером, а также тренером на поле. И мне это очень интересно, так как есть еще силы поиграть, но пора перестраиваться. Поэтому пошел на курсы тренеров. Тем более находясь на футбольном поле, в середине команды, можно что-то подсказать партнерам, а в перерыве матча, еще и дать совет о том, что не так видно со скамейки запасных», - сказал Старгородский.