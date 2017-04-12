Атлетико – Лестер. Анонс

Откровенно признаться, в текущем сезоне Лиги чемпионов «Лестер» и так прыгнул куда выше головы. Мало кто ждал, что скромный английский клуб сумеет добраться аж до четвертьфинала самого престижного европейского клубного турнира, но «лисы», несмотря на все свои проблемы в чемпионате, посрамили скептиков. Сначала «Лестер» уверенно вышел из группы, а в 1/8 финала одолел крепкую «Севилью» с общим счетом 3:2.

«Атлетико» же не испытал особенных проблем с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов. Заняв первое место в группе, «матрасники» в первом противостоянии плей-офф спокойно разобрались с «Байером» – 4:2, 0:0. Вопросов о том, кто же все-таки сильнее, ни у кого не возникло. При этом в восьми сыгранных матчах мадридцы пропустили всего четыре мяча, что говорит о стабильной и уверенной игре команды в обороне.

«Не думаю, что соперники отдадут нам мяч. Думаю, что они выберут тот вариант игры, который лучше всего подходит под качества их футболистов. Они играют вертикально, интенсивно, периодически прессингуют и рассчитывают на взрывную скорость Варди. «Лестер» пытается развивать и дальше умения своих игроков, и именно это помогло клубу подняться так высоко в Европе.

Я не думаю, что кто-либо добьется серьезного преимущества в счете после первого матча, принимая во внимание уровень команд. Я уверен, что будет очень тяжело и все в итоге решится в ответном матче», – отметил на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

При этом он, вероятно, немного покривил душой, ведь номинально «Атлетико» куда сильнее «Лестера». Но противостояние складывается всего из двух матчей, времени исправлять ошибки попросту нет. Да и «Севилью», помнится, считали явным фаворитом…

«Лестер» уже добился в Лиге чемпионов столь многого, что никто не позволит себе над ним смеяться. Потому «лисы» могут позволить себе подойти к противостоянию без излишнего напряжения, результат не будет давить на них так, как давит на «Атлетико».

«В нашей профессии всегда мечтаешь о таких матчах. Ради них и живешь. Когда я попал сегодня на этот легендарный стадион, то почувствовал легкий мандраж. Надо получать удовольствие от таких встреч, в том числе добиваясь хороших результатов.

Мы отнесемся к «Атлетико» с должным уважением, но мы приехали сюда за результатом, а не ради формального участия. Игроки заслужили этот шанс, и завтра мы хотим это доказать», – считает наставник «лис» Крейг Шекспир.

В целом, «Атлетико» – явный фаворит, но кто знает, сколько еще футбольных чудес припасено у «Лестера»? Мадридцам следует держать ухо востро, если они хотят попасть в полуфинал Лиги чемпионов.

Ориентировочные составы:

«Атлетико»: Облак – Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Карраско, Габи, Коке, Сауль, Гризманн, Торрес.

«Лестер»: Шмейхель – Симпсон, Беналуан, Хут, Фухс, Марез, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Оказаки, Варди.

Не сыграют: Гамейро, Мойя, Врсалько, Аугусто Фернандес – Моган, Менди, Ваге

Котировки букмекеров:

На победу «Атлетико» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.30. На победу «Лестер Сити» – разброс от 7.0 до 13.5. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

12 апреля, среда