Бавария - Реал Мадрид. Анонс

Накануне матча «Бавария» - «Реал» наставники команд Карло Анчелотти и Зинедин Зидан в едином порыве говорили о своей крепкой дружбе и о том, как время работы в мадридском клубе сблизило их. Не стоит забывать, что в свое время итальянский специалист привел «королевский клуб» к триумфу в розыгрыше Лиги чемпионов, а его помощником на тот момент был Зидан, который два года спустя уже сам смог привести команду к победе в самом престижном турнире Старого Света. Необходимо отметить, что работа с Анчелотти дала огромный скачок в карьере молодого Зидана, который проводит свой второй сезон у руля клуба. Отчетная встреча двух гигантов европейского футбола обещает стать настоящим украшением четвертьфиналов Лиги чемпионов и подарит нам немало незабываемых эмоций.

«Бавария» в Бундеслиге пока что отличается от той, которую мы привыкли видеть в розыгрыше Лиги чемпионов. Не так давно ФК «Голливуд» уступил по всем статьям скромному «Хоффенхайму», который на всех порах мчится к третьему месту чемпионата. Однако после этого мюнхенский клуб смог переиграть на своем поле злейшего врага в лице «Боруссии» Дортмунд, отправив в ворота соперника 4 гола. «Реал» в это же время на выезде справился с «Леганесом» (4:2), а в субботнем матче на своем поле не смог переиграть в дерби «Атлетико» - 1:1. Если чемпионство от «Баварии» уже никуда не денется, то потеря очков «сливочных» была нежелательна, ведь не так далеко в турнирной таблице от команды Зидана располагается «Барселона», которая, впрочем, свой матч проиграла и не смогла приблизится к первому месту.

В последнем матче «Баварии» не принимал участия Мануэль Нойер, который получил небольшое повреждение накануне игры с «Боруссией» и решил не рисковать перед ответственным матчем против «Реала». Кроме того, не поможет «Баварии» и Матс Хуммельс, место которого в старте займет, скорее всего, Хави Мартинес. Зидан не сможет рассчитывать на двух ключевых центральных защитников - Пепе и Рафаэля Варана, которые пропустят матч из-за повреждений.

На предыдущей стадии «Бавария» не оставила никаких шансов «Арсеналу», отгрузив по сумме двух матчей в ворота соперника 10 голов. «Реал» не без труда справился с «Наполи», одолев соперника дома и в гостях с аналогичным счетом 3:1. После этих матчей многие специалисты заговорили о «Баварии» и «Реале», как о главных претендентах в борьбе за главный трофей Старого Света, и как жаль, что судьба свела эти два коллектива на столь ранней стадии.

Очные соперники провели между собой 14 матчей в различных турнирах. 7 побед на свой счет записала «Бавария», 6 викторий у «Реала» и лишь один раз арбитры зафиксировали ничью. В официальном матче соперники в последний раз встречались в апреле 2014-го года, когда «Бавария» с разгромным счетом уступила «сливочным» на своем поле (0:4) и упустила шанс выйти в финал турнира, где «Реал» расправился с мадридским «Атлетико» в овертайме. К слову, это был именно тот «Реал» Карло Анчелотти.

Максим ГРОЗНЫЙ

Ориентировочные составы:

«Бавария»: Нойер - Лам, Хави Мартинес, Боатенг, Алаба - Видаль, Алонсо, Тьяго Алькантара - Роббен, Левандовски, Рибери.

«Реал»: Навас - Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело - Каземиро, Кроос, Модрич - Бэйл, Бензема, Роналду.

Не сыграют: Хуммельс - Пепе, Варан.

Под вопросом: Мюллер (Бавария).