Давид ХОЧОЛАВА: «В Шахтере займу место Кучера»

Защитник «Черноморца» Давид Хочолава, подписавший вчера пятилетний контракт с «Шахтером», который вступит в силу в силу по окончании текущего сезона, рассказал о нюансах соглашения с донецким клубом.

— Переговоры с «Шахтером» велись в течение длительного времени. Я спрашивал о том, какой будет моя роль в команде. Скорее всего, я займу место основного защитника горняков Александра Кучера. Решение, конечно, будет принимать главный тренер, но не думаю, что я сяду на скамейку для запасных.

Заметим, что Давид Хочолава выступает за «Черноморец» с июля 2015 года. За это время защитник провел за одесскую команду 41 поединок. В текущем сезоне Давид сыграл за «моряков» 21 матч, забил два гола и сделал две результативные передачи.