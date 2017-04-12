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Давид ХОЧОЛАВА: «В Шахтере займу место Кучера»

Новичок донецкого «Шахтера» заменит в команде Паулу Фонсеки Александра Кучера

  • 12.04.2017 10:02
  • 1078 просмотров
  • 3 комментария
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chernomorets.odessa.ua.Давид Хочолава.
© chernomorets.odessa.ua.Давид Хочолава.
Защитник «Черноморца» Давид Хочолава, подписавший вчера пятилетний контракт с «Шахтером», который вступит в силу в силу по окончании текущего сезона, рассказал о нюансах соглашения с донецким клубом.
 
— Переговоры с «Шахтером» велись в течение длительного времени. Я спрашивал о том, какой будет моя роль в команде. Скорее всего, я займу место основного защитника горняков Александра Кучера. Решение, конечно, будет принимать главный тренер, но не думаю, что я сяду на скамейку для запасных.
 
Заметим, что Давид Хочолава выступает за «Черноморец» с июля 2015 года. За это время защитник провел за одесскую команду 41 поединок. В текущем сезоне Давид сыграл за «моряков» 21 матч, забил два гола и сделал две результативные передачи.
 

Источник — Footboom

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Комментарии
    rus68
      rus68, 12.04.2017 10:15
    +4
    Ух какой смелый. Ну посмотрим, главное что бы рога не пообламали, как Воловику в свое время. Если закрепится в основе - молодец.
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    Владимир Цегон
      Владимир Цегон, 12.04.2017 10:44
    0
    Журналисты мочат очередной раз
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    Владимир Цегон
      Владимир Цегон, 12.04.2017 10:46
    0
    За такие фразы ему бы сегодня же, подзатыльники надовали.
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