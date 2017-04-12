Юрий ВЕРНИДУБ: «У меня есть свои «наркотики», чтобы отойти от игры»

Накануне матча с «Динамо» Юрий Вернидуб рассказал, как восстанавливается после матчей, а также проанализировал новую схему будущего соперника.

- Я очень тяжело переношу любой проигрыш. Очень долго прихожу в себя. Благо, есть семья, любимая супруга, любимые дети, которые мне помогают побыстрее все забыть. Плюс есть свои «наркотики», чтобы побыстрее отойти – собака, кот, они помогают найти душевное равновесие, чтобы идти дальше работать, шагать вперед.

«Динамо»? Они играют с той же схемой, что и мы пытаемся играть. 3-5-2, атакующий футбол, эту схему точно так же можно превратить и в оборонительную, моментально по ходу игры перестроиться. Есть три защитника и два вингера играют высоко, то ты явно хочешь атаковать, плюс в этой схеме не два опорных полузащитника, а один – и ты еще больше насыщаешь атаку.