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Юрий ВЕРНИДУБ: «У меня есть свои «наркотики», чтобы отойти от игры»

Главный тренер «Зари» - о предстоящем матче против киевского «Динамо»

  • 12.04.2017 09:46
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб
Накануне матча с «Динамо» Юрий Вернидуб рассказал, как восстанавливается после матчей, а также проанализировал новую схему будущего соперника.
 
- Я очень тяжело переношу любой проигрыш. Очень долго прихожу в себя. Благо, есть семья, любимая супруга, любимые дети, которые мне помогают побыстрее все забыть. Плюс есть свои «наркотики», чтобы побыстрее отойти – собака, кот, они помогают найти душевное равновесие, чтобы идти дальше работать, шагать вперед.
 
«Динамо»? Они играют с той же схемой, что и мы пытаемся играть. 3-5-2, атакующий футбол, эту схему точно так же можно превратить и в оборонительную, моментально по ходу игры перестроиться. Есть три защитника и два вингера играют высоко, то ты явно хочешь атаковать, плюс в этой схеме не два опорных полузащитника, а один – и ты еще больше насыщаешь атаку.
 

Источник — ТК Футбол

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