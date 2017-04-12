Андрес ИНЬЕСТА: «Можем исправить ситуацию в ответной игре»

Капитан «Барселоны» прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3).

- Мы очень плохо сыграли, особенно в первом тайме матча с «Ювентусом». В Лиге чемпионов наказывают за те ошибки, которые мы допустили. Второй тайм был совсем другим.

«Ювентус» хорошая команда, но сегодня мы не сделали свою работу, за что и были наказаны. Сейчас все ощущается не настолько плохо, как после матча в Париже. Но мы опять провели плохой матч в плей-офф Лиги чемпионов.

Если мы все сделаем правильно в ответной игре, то сможем все исправить, иначе это будет невозможно сделать.