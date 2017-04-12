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Андрес ИНЬЕСТА: «Можем исправить ситуацию в ответной игре»

Полузащитник «Барселоны» считает, что команда может повторить сценарий противостояния с ПСЖ

  • 12.04.2017 09:30
  • 699 просмотров
  • 5 комментария
Метки
fcbarcelona.cat. Андрес Иньеста
© fcbarcelona.cat. Андрес Иньеста
Капитан «Барселоны» прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3).
 
- Мы очень плохо сыграли, особенно в первом тайме матча с «Ювентусом». В Лиге чемпионов наказывают за те ошибки, которые мы допустили. Второй тайм был совсем другим. 
 
«Ювентус» хорошая команда, но сегодня мы не сделали свою работу, за что и были наказаны. Сейчас все ощущается не настолько плохо, как после матча в Париже. Но мы опять провели плохой матч в плей-офф Лиги чемпионов. 
 
Если мы все сделаем правильно в ответной игре, то сможем все исправить, иначе это будет невозможно сделать.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    napalm931
      napalm931, 12.04.2017 09:35
    +3
    Но не с Юве это точно,Буффон столько не пустит
    Ссылка
    deN.
    online
      deN., 12.04.2017 09:47
    -3
    napalm931, 12.04.2017 09:35
    Но не с Юве это точно,Буффон столько не пустит
    Трапп теж 6 м'ячів ніколи не пропускав...
    Ссылка
    cia11
      cia11, 12.04.2017 09:59
    +4
    с таким тренером и врагов не надо
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    igor_986
      igor_986, 12.04.2017 10:04
    +4
    С ПСЖ играли не плохо во втором тайме, моментов куча и то что не забили просто невероятное стечение обстоятельств. А с Юве и моментов толком не было, так что без шансов на проход да и просто победа в ответке далеко не факт.
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    vitaha33
      vitaha33, 12.04.2017 10:27
    0
    Якщо це не гра на кантору-2, то барса без шансів
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