Генрих МХИТАРЯН: «С Андерлехтом будет важный матч»

Генрих Мхитарян надеется, что сможет улучшить свою голевую статистику и помочь команде закончить сезон в первой четверке.

Армянскому футболисту потребовалось 47 секунд во втором тайме матча с «Сандерлендом», чтобы найти ворота соперника и забить свой восьмой гол в этом сезоне.

«Это была важная игра и важная победа после двух ничьих подряд, - сказал Мхитарян. -Мы сделали все, чтобы выиграть. Мы знали, что будет непросто, но самое главное, мы смогли сыграть хорошо и забить три мяча».

«Думаю, второй гол был необходим, потому что до него еще ничего не было решено. Спасибо моим товарищам по команде за то, что помогли мне забить».

«Забивать голы всегда приятно, и не только забивать самому, но и отдавать голевые передачи. Я много работаю над этим и хочу забивать так часто, как это возможно».

Теперь все внимание «Юнайтед» обращено на предстоящую встречу с «Андерлехтом» в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Мхитарян хорошо проявил себя в этом соревновании и забил решающие голы в ворота луганской «Зари», «Сент-Этьена» и «Ростова».

«С «Андерлехтом» будет очень важный матч, - сказал полузащитник. – Будет сложно, потому что у них сильная команда, много отличных молодых футболистов. Думаю, мы должны быть готовы к хорошей игре».