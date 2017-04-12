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Тони КРООС: «Бавария - особенный период моей карьеры»

Хавбек «Реала» рассказал о времени, проведенном в «Баварии»

  • 12.04.2017 09:10
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ФК Реал Мадрид. Тони Кроос
© ФК Реал Мадрид. Тони Кроос
Тони Кроос завоевал с «Баварией» девять трофеев, а теперь постарается выбить ее в четвертьфинале. Полузащитник «Реала» рассказал, чем ему дорог бывший клуб.
 
- Мне пришлось впервые покинуть дом, раньше я никогда не оставался один. Мне нужно было не только реализовать себя как профессионалу, но и как-то жить помимо футбола. Мне пришлось организовать свою жизнь, а это трудно для 16-летнего парня.
 
Но, по-моему, я хорошо справился с обеими задачами - и как спортсмен, и как человек. В Мюнхене я сравнительно быстро пробился в первую команду.
 
Там я провел свои первые матчи как профессиональный футболист. И еще много матчей потом, после полуторагодичной аренды в «Байере».
 
Я завоевал множество титулов, играл с фантастическими футболистами и работал с топ-тренерами. Поэтому о времени в «Баварии» у меня сохранились самые хорошие воспоминания.
 

Источник — УЕФА

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