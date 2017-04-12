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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мальта похожа на Финляндию»

Наставник сборной Украины рассказал о подготовке команды к матчу против Финляндии

  • 12.04.2017 08:10
  • 506 просмотров
  • 2 комментария
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ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах на подготовку команды к отборочному матчу ЧМ-2018 против Финляндии, который состоится 11 июня в Тампере.
 
— Мы в Федерации футбола сейчас почти выработали сроки сборов национальной сборной. Команда соберется в начале июня, на 6 июня у нас запланирован товарищеский поединок с Мальтой. Он состоится в Австрии, соперники захотели встретиться на нейтральном поле. После игры мы останемся в Австрии, где проведем время в подготовке к игре с финнами, а дальше отправимся в Финляндию на матч.
 
— А какие критерии выбора спарринг-партнеров?
— Во-первых, товарищеские встречи, это вопрос договоренности и удобства для двух команд. Мы постоянно ведем переговоры, кого-то не устраивают наши даты, под кого-то не можем подстроиться мы из-за внутреннего календаря. Но Мальта нам подошла. Эта команда похожа на нашего соперника Финляндию, они играют в защитной манере, много времени проводят на своей половине, немного пропускают. Это организованная и дисциплинированная команда. Во время этого поединка мы сможем моделировать официальную игру.
 

Источник — Football.ua

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Комментарии
    ram-le
    ram-le, 12.04.2017 08:31
    0
    Так и Фареры похожи на Финляндию...
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    KIEWADIM
      KIEWADIM, 12.04.2017 08:45
    0
    наверное климатическими условиями...
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