Луис ЭНРИКЕ: «Выглядели катастрофически беспомощно»

После матча против «Ювентуса» в 1/4 финала Лиги чемпионов с прессой пообщался главный тренер «Барселоны» Луис Энрике.

- Не имеет значения, насколько справедлив результат, в первом тайме мы выглядели катастрофически беспомощно, как в игре с «ПСЖ». Позиции игроков на поле – моя зона ответственности. Мы должны действовать с другой интенсивностью, намного лучше, и с таким соперником как «Ювентус», такое может случиться.

Теперь нам нужно подумать о том, что мы сделали на плохом уровне, и обо всем остальном. Сейчас мне сложнее поверить в камбэк, чем это было после первого матча с «ПСЖ».

У меня было чувство пережитого кошмара. Это такое грустное чувство, которое сложно передать словами. Во втором тайме мы стали действовать лучше, но и соперник тоже. Во втором тайме мы выглядели намного лучше, но первый тайм все никак не уходит у меня из головы.