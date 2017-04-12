Зинедин ЗИДАН: «Реал лучше, чем три года назад»

- Я знаю Карло, он знает меня, но сейчас это не имеет значения. Завтра встречаются две великие команды, а не я и Карло. Мы отлично выступаем в Лиге чемпионов и завтра будем играть на победу.

Сейчас наша команда лучше, чем три года назад, но мы должны это доказать. Три года назад [когда «Реал» выбил «Баварию»] все получилось замечательно, но это уже история. Завтра будет совсем другой матч и другие команды.