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Зинедин ЗИДАН: «Реал лучше, чем три года назад»

Наставник мадридского «Реала» - о предстоящем матче против «Баварии» в Лиге чемпионов

  • 12.04.2017 07:59
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Метки
ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан
© ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан
- Я знаю Карло, он знает меня, но сейчас это не имеет значения. Завтра встречаются две великие команды, а не я и Карло. Мы отлично выступаем в Лиге чемпионов и завтра будем играть на победу.
 
Сейчас наша команда лучше, чем три года назад, но мы должны это доказать. Три года назад [когда «Реал» выбил «Баварию»] все получилось замечательно, но это уже история. Завтра будет совсем другой матч и другие команды.
 

Источник — УЕФА

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