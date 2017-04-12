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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Зизу - мой хороший друг»

Наставник «Баварии» - о предстоящем матче против «Реала»

  • 12.04.2017 07:30
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rusfootball.info. Карло Анчелотти
© rusfootball.info. Карло Анчелотти
Накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» с прессой пообщался главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти.
 
- Для меня это особый поединок. У меня особая связь с «Реалом» и его игроками. Зизу - мой хороший друг. Я очень рад, что у него все так хорошо получается в «Реале», с которым он выиграл Лигу чемпионов в прошлом году. Однако тот факт, что я знаю Зизу и игроков, не дает никакого преимущества.
 
Мы в курсе того, на что способен «Реал», но будем концентрироваться на том, что умеем мы сами. Предстоит сложный матч, но мы верим в себя и находимся в хорошей форме.
 

Источник — УЕФА

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