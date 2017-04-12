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ЧЕФЕРИН: «Решение о переносе матча в Дортмунде было правильным»

Президент УЕФА - об инциденте, произошедшем перед матчем «Боруссия» - «Монако»

  • 12.04.2017 07:27
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Region Plus. Александер Чеферин
© Region Plus. Александер Чеферин
В связи с сегодняшним инцидентом с клубным автобусом дортмундской «Боруссии» матч Лиги чемпионов УЕФА между «Боруссией» и «Монако» перенесен на среду и начнется в 19:45.
 
Это решение было принято после встречи на «BVB-Штадион» с участием УЕФА, представителей двух клубов и местных властей.
 
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил: «Я глубоко встревожен взрывами, произошедшими сегодня вечером в Дортмунде. Решение о переносе матча между «Боруссией» и «Монако» было правильным, поскольку мы всегда должны отдавать приоритет безопасности и охране всех болельщиков, представителей команд и игроков».
 
«Хотел бы выразить искреннюю благодарность представителям двух клубов, местным властям и болельщикам за их взаимодействие», - добавил он.
 

Источник — УЕФА

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