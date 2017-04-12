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КОУТИНЬО: «Мы с Фирмино понимаем друг друга с полуслова»

Хавбек «Ливерпуля» рассказал о своем взаимопонимании с Роберто Фирмино

  • 12.04.2017 07:23
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КОУТИНЬО: «Мы с Фирмино понимаем друг друга с полуслова»
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо лестно отозвался об игре нападающего Роберто Фирмино, с которым хавбек играет не только в клубе, но и в сборной Бразилии. 
 
«Роберто умный футболист. Он всегда открыт и готов получить мяч. Даже если он не забивает, то создаёт моменты для других. 
 
Мы играем вместе в клубе и поэтому понимаем друг друга с полуслова даже на международной арене. Здорово, что у нас есть возможность играть и тренироваться вместе. 
 
Он не такой высокий, как другие форварды, но он очень сильный. Фирмино важен для нас. Он всегда создаёт пространство для других, что также важно», — цитирует Коутиньо пресс-служба «Ливерпуля».
 

Источник — Фан-сайт ФК Ливерпуль

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