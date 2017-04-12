КОУТИНЬО: «Мы с Фирмино понимаем друг друга с полуслова»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо лестно отозвался об игре нападающего Роберто Фирмино, с которым хавбек играет не только в клубе, но и в сборной Бразилии.

«Роберто умный футболист. Он всегда открыт и готов получить мяч. Даже если он не забивает, то создаёт моменты для других.

Мы играем вместе в клубе и поэтому понимаем друг друга с полуслова даже на международной арене. Здорово, что у нас есть возможность играть и тренироваться вместе.

Он не такой высокий, как другие форварды, но он очень сильный. Фирмино важен для нас. Он всегда создаёт пространство для других, что также важно», — цитирует Коутиньо пресс-служба «Ливерпуля».