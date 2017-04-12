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Роман БЮРКИ: «Мы все в шоке – никто ни секунды не думал о матче»

Вратарь дортмундской «Боруссии» – о взрыве возле клубного автобуса

  • 12.04.2017 00:21
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blick.ch. Роман Бюрки
© blick.ch. Роман Бюрки

Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки высказался по поводу переноса матча 1/4  финала Лиги чемпионов против «Монако» из-за взрывов возле клубного автобуса немецкого клуба.

«В 19.15 мы выехали из отеля и спустились вниз по улице. Автобус свернул на главную дорогу, и практически тут же случился сильнейший взрыв. Я сидел сзади, рядом с Бартрой, которого ранило осколками стекла.

После взрыва мы все в автобусе сразу же пригнулись, у кого была возможность – лег на пол. Мы не знали, было ли что-то еще. Быстро появилась полиция, место оцепили. Мы все в шоке – никто ни секунды не думал о матче», – сказал Бюрки.

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