Роман БЮРКИ: «Мы все в шоке – никто ни секунды не думал о матче»

Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки высказался по поводу переноса матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако» из-за взрывов возле клубного автобуса немецкого клуба.
«В 19.15 мы выехали из отеля и спустились вниз по улице. Автобус свернул на главную дорогу, и практически тут же случился сильнейший взрыв. Я сидел сзади, рядом с Бартрой, которого ранило осколками стекла.
После взрыва мы все в автобусе сразу же пригнулись, у кого была возможность – лег на пол. Мы не знали, было ли что-то еще. Быстро появилась полиция, место оцепили. Мы все в шоке – никто ни секунды не думал о матче», – сказал Бюрки.
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