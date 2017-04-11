Во как! Правила и законы цитируют. Ну так прочитайте сами ещё раз хотя бы это: "-порушують в...

https://www.youtube.com/watch?v=_cL0UNzQZ80с 47 секунды - НОРМАЛЬНО? (типа Путин, типа фашист... ...

https://www.youtube.com/watch?v=_cL0UNzQZ80с 47 секунды - НОРМАЛЬНО? (типа Путин, типа фашист... ...

Пускают по билетам! А билет покупается с паспортом!!!У нас в Украине нет закона обязывающего всех...

Я все прекрасно понимаю, но почему я должен еще и для ФФУ давать свои данные, если в законе такое...

Нарахунок матчів таких, як Шахтар - Динамо чи матчі збірної чи матчі Ліги Чемпіонів або Ліги Євро...

В каких еще странах мира, кроме Зимбабве, на стадионы пускают по паспортам?