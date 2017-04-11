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Ювентус
3:0
Барселона
11.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Ювентус — Барселона — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона»

  • 12.04.2017 08:48
  • 6595 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Ювентус. «Ювентус» — «Барселона»
© ФК Ювентус. «Ювентус» — «Барселона»

В поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» разгромил «Барселону» со счетом 3:0:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    Леонид Данилов
      Леонид Данилов, 12.04.2017 09:28
    +4
    НУ ДОЛЖНА ЖЕ ПРОИЗОЙТИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
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    AlexDSan
      AlexDSan, 12.04.2017 09:57
    +10
    Комментарий свернут. Показать
    Коли дивишся матчі Барси не полишає думка: гравці наче мегазірки а в ворота попасти не можуть. Відсоток реалізації гольових моментів нижче ніж у середняків тієї ж Іспанії, а виграють, як правило, за рахунок того, що створюють багато моментів. А по цьому матчу... Юве, ви просто молодці!!!! З перемогою!! Бажаю вам зробити правильні висновки з досвіду ПСЖ й пройти далі!
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    Егор Ходолов
      Егор Ходолов, 12.04.2017 17:15
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
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    polesse2016
      polesse2016, 12.04.2017 18:29
    0
    Вот это был футбол, получил истенное удовольствие как возили "барситят". Надеюсь Юве остановит этих протянутых судьей. Думаю следующий судья задумается ставить 2 пенальти Юве в ответке или нет.
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