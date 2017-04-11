Дибала превзошел достижение Шевченко

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, оформивший дубль в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», стал вторым в списке футболистов, которые быстрее остальных забивали два гола в ворота каталонцев. Аргентинец дважды отправил мяч в сетку ворот гостей к 22-й минуте встречи.
Быстрее Дибалы в 2004 году дубль в ворота «Барселоны» оформил экс-форвард «Шахтера» Джулиус Агахова (21 минута). Третье место по этому показателю занимает бывший нападающий «Ньюкасла» Фаустино Асприлья (1997 год, 31 минута), а четвертое – экс-форвард киевского «Динамо» Андрей Шевченко (1997 год, 32 минуты).
Источник — Спорт-Экспресс в России
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