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Дибала превзошел достижение Шевченко

Форвард «Ювентуса» забил один из самых быстрых дублей в ворота «Барселоны»

  • 11.04.2017 23:45
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juventus.com. Пауло Дибала
© juventus.com. Пауло Дибала

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, оформивший дубль в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», стал вторым в списке футболистов, которые быстрее остальных забивали два гола в ворота каталонцев. Аргентинец дважды отправил мяч в сетку ворот гостей к 22-й минуте встречи.

Быстрее Дибалы в 2004 году дубль в ворота «Барселоны» оформил экс-форвард «Шахтера» Джулиус Агахова (21 минута). Третье место по этому показателю занимает бывший нападающий «Ньюкасла» Фаустино Асприлья (1997 год, 31 минута), а четвертое – экс-форвард киевского «Динамо» Андрей Шевченко (1997 год, 32 минуты).

Источник — Спорт-Экспресс в России

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