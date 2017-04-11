Барселона не ищет легких путей

После выездного фиаско в Париже и поражения в последнем туре Примеры от «Малаги» «Барселона», казалось бы, должна была сделать выводы и более ответственно подойти к выездным матчам. Но матч с «Ювентусом» показал, что в нынешнем сезоне «Барселона» на выезде и дома – это две абсолютно разные команды.

Хозяева, выставившие с первых минут, как и обещал накануне Массимо Аллегри, и Гонсало Игуаина, и Пауло Дибалу, и Марио Манджукича, намного уверенее начали поединок. «Ювентус», обладающий лучшей обороной в Лиге чемпионов (всего два пропущенных мяча), отнюдь не собирался отсиживаться у своих ворот. И уже в дебюте встречи хозяева организовали у ворот соперника несколько голевых моментов.

На третьей минуте первый голевой момент создал Гонсало Игуаин: после навеса со штрафного аргентинец выиграл верховую борьбу, но пробил по центру ворот – прямо в руки тер Штегену. Но это была пристрелка – спустя четыре минуты туринцы повели в счете. Куардадо раскрутил оппонента на правом углу штрафной и отдал передачу на Дибала, который здорово развернулся, и обводящим ударом направил мяч в угол ворот.

Быстрый пропущенный мяч явно не входил в план на поединок команды Луиса Энрике. Тем не менее, чтобы прийти в себя и нащупать игру в атаке каталонцам понадобилось какое-то время. На 20-й минуте Месси гениальным пасом вывел на ударную позицию Иньесту, тот, казалось, направлял мяч мимо Буффона, но капитан «Ювентуса» в последний момент перевел мяч на угловой. После подачи корнера гости немного заигрались и пропустили в ответ быструю контратаку. Манджукич с левого фланга сделал передачу в центр – и Дибала левой с ходу хлестко пробил в ближний угол. Тер Штеген, безусловно, в пропущенном голе виновник номер один, но и исполнительское мастерство 23-летнего аргентинца нельзя не отметить.

Удвоив преимущество, «Старая Синьора» без зазрения совести, как и ПСЖ в первом матче, перешла на контригру. Гости контролировали мяч с процентом владения под семьдесят, но особых вистов от позиционных атак не имели. Туринцы, выстроив несколько эшелонов обороны, не давали гостям ничего создавать у своих ворот. А сами вполне могли забить и третий мяч, но на этот раз тер Штеген с дальним ударом Игуаина хоть и с трудом, но справился.

После перерыва хозяева сокрушили «Барселону», проведя несколько опасных атак. Сначала Пьянич решился на дальний удар – мяч пролетел над крестовиной, потом Игуаин, выйдя один на один, пробил в голкипера, хотя мог и отдать передачу на Манджукича. И, наконец, Кьеллини после подачи с углового продавил Маскерано и нанес удар головой – мяч, ударившись о газон, залетел в дальний угол.

А что «Барселона»? Команда Луиса Энрике, похоже, не ищет легких путей. Да, гости контролировали мяч, создали несколько моментов и очень хотели забить хотя бы один мяч. Но это был не день Месси, Неймара и Суареса, которые, как и вся «Барселона», были бледной тенью самих себя.

Перед матчем в Турине директор «Ювентуса», легендарный Павел Недвед на вопрос о камбэке «Барсы» в матче с ПСЖ сказал, что итальянский клуб никогда бы не позволил сопернику пройти дальше после крупной домашней победы. 19 апреля в ответном матче у его команды будет возможность подтвердить эти слова на деле. Или кто-то верит во второе подряд чудо от «Барселоны»?

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Первый матч.

«Ювентус» - «Барселона» - 3:0

Пауло Дибала, 7, 22, Джорджио Кьеллини, 55 -

«Ювентус»: Джанлуиджи Буффон, Алекс Сандро, Миралем Пьянич (Андреа Барцальи, '89), Даниэль Алвеш, Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо (Марио Лемина, '73), Сами Хедира, Пауло Дибала (Томас Ринкон, '81), Гонсало Игуаин, Марио Манджукич

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Самюэль Юмтити, Хавьер Маскерано, Жереми Матье (Андре Гомеш, '46), Андрес Иниеста, Иван Ракитич, Серхи Роберто, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар

Даниэль Алвеш, 28. Марио Манджукич, 63. Сами Хедира, 74. - Луис Суарес, 54. Андрес Иниеста, 57. Самюэль Юмтити, 91.

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