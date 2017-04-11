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Ювентус
3:0
Барселона
11.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона не ищет легких путей

Команда Луиса Энрике бита в Турине

  • 11.04.2017 23:36
  • 2576 просмотров
  • 49 комментария
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twitter.com/juventusfc
© twitter.com/juventusfc

После выездного фиаско в Париже и поражения в последнем туре Примеры от «Малаги» «Барселона», казалось бы, должна была сделать выводы и более ответственно подойти к выездным матчам. Но матч с «Ювентусом» показал, что в нынешнем сезоне «Барселона» на выезде и дома – это две абсолютно разные команды.

Хозяева, выставившие с первых минут, как и обещал накануне Массимо Аллегри, и Гонсало Игуаина, и Пауло Дибалу, и Марио Манджукича, намного уверенее начали поединок. «Ювентус», обладающий лучшей обороной в Лиге чемпионов (всего два пропущенных мяча), отнюдь не собирался отсиживаться у своих ворот. И уже в дебюте встречи хозяева организовали у ворот соперника несколько голевых моментов.

На третьей минуте первый голевой момент создал Гонсало Игуаин: после навеса со штрафного аргентинец выиграл верховую борьбу, но пробил по центру ворот – прямо в руки тер Штегену. Но это была пристрелка – спустя четыре минуты туринцы повели в счете. Куардадо раскрутил оппонента на правом углу штрафной и отдал передачу на Дибала, который здорово развернулся, и обводящим ударом направил мяч в угол ворот.

Быстрый пропущенный мяч явно не входил в план на поединок команды Луиса Энрике. Тем не менее, чтобы прийти в себя и нащупать игру в атаке каталонцам понадобилось какое-то время. На 20-й минуте Месси гениальным пасом вывел на ударную позицию Иньесту, тот, казалось, направлял мяч мимо Буффона, но капитан «Ювентуса» в последний момент перевел мяч на угловой. После подачи корнера гости немного заигрались и пропустили в ответ быструю контратаку. Манджукич с левого фланга сделал передачу в центр – и Дибала левой с ходу хлестко пробил в ближний угол. Тер Штеген, безусловно, в пропущенном голе виновник номер один, но и исполнительское мастерство 23-летнего аргентинца нельзя не отметить.

Удвоив преимущество, «Старая Синьора» без зазрения совести, как и ПСЖ в первом матче, перешла на контригру. Гости контролировали мяч с процентом владения под семьдесят, но особых вистов от позиционных атак не имели. Туринцы, выстроив несколько эшелонов обороны, не давали гостям ничего создавать у своих ворот. А сами вполне могли забить и третий мяч, но на этот раз тер Штеген с дальним ударом Игуаина хоть и с трудом, но справился.

После перерыва хозяева сокрушили «Барселону», проведя несколько опасных атак. Сначала Пьянич решился на дальний удар – мяч пролетел над крестовиной, потом Игуаин, выйдя один на один, пробил в голкипера, хотя мог и отдать передачу на Манджукича. И, наконец, Кьеллини после подачи с углового продавил Маскерано и нанес удар головой – мяч, ударившись о газон, залетел в дальний угол.

А что «Барселона»? Команда Луиса Энрике, похоже, не ищет легких путей. Да, гости контролировали мяч, создали несколько моментов и очень хотели забить хотя бы один мяч. Но это был не день Месси, Неймара и Суареса, которые, как и вся «Барселона», были бледной тенью самих себя.

Перед матчем в Турине директор  «Ювентуса», легендарный Павел Недвед на вопрос о камбэке «Барсы» в матче с ПСЖ сказал, что итальянский клуб никогда бы не позволил сопернику пройти дальше после крупной домашней победы. 19 апреля в ответном матче у его команды будет возможность подтвердить эти слова на деле. Или кто-то верит во второе подряд чудо от «Барселоны»?  

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Первый матч.

«Ювентус» - «Барселона» - 3:0

 Пауло Дибала, 7, 22, Джорджио Кьеллини, 55 -

«Ювентус»: Джанлуиджи Буффон, Алекс Сандро, Миралем Пьянич (Андреа Барцальи, '89), Даниэль Алвеш, Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо (Марио Лемина, '73), Сами Хедира, Пауло Дибала (Томас Ринкон, '81), Гонсало Игуаин, Марио Манджукич

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Самюэль Юмтити, Хавьер Маскерано, Жереми Матье (Андре Гомеш, '46), Андрес Иниеста, Иван Ракитич, Серхи Роберто, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар

 Даниэль Алвеш, 28. Марио Манджукич, 63. Сами Хедира, 74. - Луис Суарес, 54. Андрес Иниеста, 57. Самюэль Юмтити, 91.

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Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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Комментарии
    NATSGUL
      NATSGUL, 12.04.2017 00:10
    +2
    А теперь по игре.
    Барса играла плохо, как в защите, так и в обороне. Сказывалась отсутствие Бускетса.
    Расстроил воротник, реально не одного толкового сейва, отыграл очень слабо.
    Из всей команды выделялся немного Месси.
    Барса на гол наиграла, запорола два чистых выхода 1 на 1.
    станддартные положения(м=именно навесы) это бич Барсы. Любой их навес - это потеря мяча, любой навес на ворота барсы - жто потенциальный го. С эти нужно что-то делать.

    Энрике - это не тренер, уже не первый раз пишу. Команда проигрывает 3:0, а человек не делает замен. Мне сложно это понять.
    замена после тайма Матьё на Гомеша - это вообще какой-то тролизм. Оголил защиту, которая и так тихий ужас. так ещё и в атаке не прибавил, потому что Гомеш - это всё равно, что пустое место.
    В проход Барсы дальше не верю.

    Дибала понравился, а Игуанин - тихий ужас, 4 момента просрал.
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    Maradona
      Maradona, 12.04.2017 00:11
    0
    leoifua1993, 12.04.2017 00:04
    Прочитав всі коментарі..І немає жодного коментаря,що це Юве видав суперовий матч,не давши Барсі грати у свій футбол..Юве БРАВО!!
    бо все здесь знают, если Барса настроена и в форме, ей не нужно давать сыграть, она это просто делает, ее нельзя остановить. Седня все было как в Париже, уныло и прямолинейно. Разве в лучших своих играх Барса выигрывала за счет того, что это унылое дерьмо у нее проходило? думаю ответ понятен. Надеюсь объяснил.
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    Поручик Ржевский
      Поручик Ржевский, 12.04.2017 00:12
    0
    Люблю Барселону, но они сами себя наказали таким отношением к делу.
    PS. Можно поставить на проход Юве 10$ - не ошибётесь...
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    NATSGUL
      NATSGUL, 12.04.2017 00:12
    -2
    leoifua1993, 12.04.2017 00:04
    Прочитав всі коментарі..І немає жодного коментаря,що це Юве видав суперовий матч,не давши Барсі грати у свій футбол..Юве БРАВО!!
    да тут всем пофиг на игру Юве,к сожалению, тут же вся суть над Барсой поглумиться.
    Тут , если есть пару болельщиков Юве - это уже хорошо.
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    hater of haters
      hater of haters, 12.04.2017 00:12
    0
    А я напоминаю, что на замену Энрике готовят его помощника
    Тут, офк, дело не только в тренере и тактике, но и очевидна проблема с глубиной состава. Есть 10 чел высокого уровня, а заменить/усилить их некем. В защите проходной двор, Месси сам бегает на свою половину, чтобы доставить мяч атаке...

    Юве молодцы, раскатали очень уверенно!
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    Голум Пу
      Голум Пу, 12.04.2017 00:14
    +2
    Forza Juve !!!
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    NATSGUL
      NATSGUL, 12.04.2017 00:16
    0
    hater of haters, 12.04.2017 00:12
    А я напоминаю, что на замену Энрике готовят его помощника
    Тут, офк, дело не только в тренере и тактике, но и очевидна проблема с глубиной состава. Есть 10 чел высокого уровня, а заменить/усилить их некем. В защите проходной двор, Месси сам бегает на свою половину, чтобы доставить мяч атаке...Юве молодцы, раскатали очень уверенно!
    я читал где-то, что помощник будет, если один из трофеев Барса возьмёт(ЛЧ или ЧИ), а если нет, то скорей всего со стороны.
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    Vecnik
    online
      Vecnik, 12.04.2017 00:23
    0
    кстате там точка чистая куадрадо или кто сыграл рукой ?
    Ссылка
    Vecnik
    online
      Vecnik, 12.04.2017 00:24
    0
    Vecnik, 12.04.2017 00:23
    кстате там точка чистая куадрадо или кто сыграл рукой ?
    хотя 30-40% точка
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