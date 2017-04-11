ВАЦТКЕ: Смогут ли игроки до завтра выбросить из головы мысли о взрыве?

У свій час російський святий Іоанн Кронштатський сказав історичну фразу: "Социалистов надо в...

хотя 30-40% точка

кстате там точка чистая куадрадо или кто сыграл рукой ?

я читал где-то, что помощник будет, если один из трофеев Барса возьмёт(ЛЧ или ЧИ), а если нет, то...

Forza Juve !!!

А я напоминаю, что на замену Энрике готовят его помощника Тут, офк, дело не только в трене...

да тут всем пофиг на игру Юве,к сожалению, тут же вся суть над Барсой поглумиться .Тут , если е...

Люблю Барселону, но они сами себя наказали таким отношением к делу.PS. Можно поставить на проход ...

бо все здесь знают, если Барса настроена и в форме, ей не нужно давать сыграть, она это просто де...

А теперь по игре.Барса играла плохо, как в защите, так и в обороне. Сказывалась отсутствие Бускет...