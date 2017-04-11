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ВАЦТКЕ: Смогут ли игроки до завтра выбросить из головы мысли о взрыве?

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» - о переносе матча против «Монако»

  • 11.04.2017 23:03
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azerisport.com. Ханс-Йоахим Ватцке,
© azerisport.com. Ханс-Йоахим Ватцке,

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал перенос матча 1/4  финала Лиги чемпионов против «Монако» из-за взрывов возле клубного автобуса немецкого клуба.

«Не было никакого свободного альтернативного дня для переноса. Расписание матчей очень плотное, и «Монако» нужно было вернуться домой в тот же день. 

Технически, конечно, завтра возможно сыграть. Но смогут ли игроки выбросить все эти мысли из головы – это другой вопрос. Но что мы можем поделать? Наша задача – сосредоточиться на спортивной составляющей», – сказал Ватцке.

Источник — ФК Боруссия Дортмунд

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