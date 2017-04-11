ВАЦТКЕ: Смогут ли игроки до завтра выбросить из головы мысли о взрыве?

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал перенос матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако» из-за взрывов возле клубного автобуса немецкого клуба.
«Не было никакого свободного альтернативного дня для переноса. Расписание матчей очень плотное, и «Монако» нужно было вернуться домой в тот же день.
Технически, конечно, завтра возможно сыграть. Но смогут ли игроки выбросить все эти мысли из головы – это другой вопрос. Но что мы можем поделать? Наша задача – сосредоточиться на спортивной составляющей», – сказал Ватцке.
Источник — ФК Боруссия Дортмунд
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