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Фанаты Монако поддержали Боруссию

Фан-сектор французов стоя скандировал «Дортмундт, Дортмундт»

  • 11.04.2017 22:50
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bleacherreport.com/uk
© bleacherreport.com/uk

Фанаты «Монако» выразили поддержку дортмундской «Боруссии». Весь гостевой сектор французов стоя скандировал «Дортмундт, Дортмундт».

Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия Д» - «Монако» перенесли на завтра. Причиной послужили взрывы возле автобуса с немецкой командой, в результате чего был травмирован Марк Бартра.

Источник — Sport.ua

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