Фанаты «Монако» выразили поддержку дортмундской «Боруссии». Весь гостевой сектор французов стоя скандировал «Дортмундт, Дортмундт».
Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия Д» - «Монако» перенесли на завтра. Причиной послужили взрывы возле автобуса с немецкой командой, в результате чего был травмирован Марк Бартра.
Incredible. 👏 (🎥 @NicolasWerquin) pic.twitter.com/kmpNZZbk38— Bleacher Report UK (@br_uk) 11 квітня 2017 р.
Источник — Sport.ua
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