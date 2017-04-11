Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Матч Боруссия Д - Монако могут перенести из-за взрыва

В результате инцидента пострадал один человек

  • 11.04.2017 21:15
  • 1531 просмотров
  • 3 комментария
Метки
bild.de
© bild.de

Перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия Д» - «Монако» у автобуса немецкой команды прогремел взрыв.

По данным немецких СМИ, пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра. Свидетели с места происшествия утверждают, что Бартра получил травмы руки и лица от осколков выбитого стела. На данный момент он в безопасности и отправлен в больницу.

Полиция подтверждает сведения о взрыве и просит дождаться официального заявления.

Начало поединка отложено. Окончательное решение будет принято в 21:30!

Источник — Bild

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.