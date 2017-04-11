Матч Боруссия Д - Монако могут перенести из-за взрыва

Перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия Д» - «Монако» у автобуса немецкой команды прогремел взрыв.
По данным немецких СМИ, пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра. Свидетели с места происшествия утверждают, что Бартра получил травмы руки и лица от осколков выбитого стела. На данный момент он в безопасности и отправлен в больницу.
Полиция подтверждает сведения о взрыве и просит дождаться официального заявления.
Начало поединка отложено. Окончательное решение будет принято в 21:30!
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