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Ювентус – Барселона: стартовые составы команд

Поединок начнется в 21:45

  • 11.04.2017 20:49
  • 1349 просмотров
  • 1 комментария
Метки
fcbarcelona.com
© fcbarcelona.com

Стали известны стартовые составы матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» - «Барселона», который начнется в 21:45.

«Ювентус»: Буффон (В)(К), Кьеллини, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Игуаин, Алекс Сандро, Манджукич, Бонуччи, Дибала, Дани Алвес

«Барселона»: тер Стеген (В). Пике, Ракитич, Иниеста (К), Луис Суарес, Месси, Неймар, Маскерано, Серхи Роберто, Юмтити, Матье

Смотрите текстовую онлайн трансляцию матча «Ювентус» - «Барселона» на нашем сайте.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Fredee
    online
      Fredee, 11.04.2017 21:29
    0
    Неймару надо бы теперь выкладываться на все 200%.
    В Ла Лиге его отправили "отдыхать". (И по-моему, там уже назначили чемпиона...)
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