Ювентус – Барселона: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» - «Барселона», который начнется в 21:45.
«Ювентус»: Буффон (В)(К), Кьеллини, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Игуаин, Алекс Сандро, Манджукич, Бонуччи, Дибала, Дани Алвес
«Барселона»: тер Стеген (В). Пике, Ракитич, Иниеста (К), Луис Суарес, Месси, Неймар, Маскерано, Серхи Роберто, Юмтити, Матье
Смотрите текстовую онлайн трансляцию матча «Ювентус» - «Барселона» на нашем сайте.
Источник — Sport.ua
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В Ла Лиге его отправили "отдыхать". (И по-моему, там уже назначили чемпиона...)
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