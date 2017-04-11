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Шуст отсудил у Металлиста более 21 миллиона гривен

Коминтерновский районный суд города Харькова принял решение в пользу футболиста

  • 11.04.2017 20:30
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ФК Ворскла. Богдан Шуст
© ФК Ворскла. Богдан Шуст

Бывший игрок «Металлиста» Богдан Шуст отсудил у харьковского клуба более 21 миллиона гривен.

Коминтерновский районный суд города Харькова принял решение взыскать с «Металлиста» долг по заработной плате в размере 3 657 100 гривен. Кроме этого, харьковский клуб дожен выплатить Шусту средний заработок за все время задержки полного расчета при увольнении в размере 17 825 775 гривен.

Источник — Футбол 24

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