Шуст отсудил у Металлиста более 21 миллиона гривен

Бывший игрок «Металлиста» Богдан Шуст отсудил у харьковского клуба более 21 миллиона гривен.
Коминтерновский районный суд города Харькова принял решение взыскать с «Металлиста» долг по заработной плате в размере 3 657 100 гривен. Кроме этого, харьковский клуб дожен выплатить Шусту средний заработок за все время задержки полного расчета при увольнении в размере 17 825 775 гривен.
Источник — Футбол 24
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