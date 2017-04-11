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Отрыв Спартака, осечка Зенита и спасение ЦСКА

Sport.ua рассказывает о самых интересных поединках 22-го тура российской Премьер-лиги

  • 11.04.2017 20:30
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pfc-cska.com
© pfc-cska.com

«Анжи» увозит ничью с «Петровского»

После двух победных матчей «Зенит» снова показал неубедительную игру и совершил осечку в домашней встрече с «Анжи», которому удалось во второй раз в сезоне отобрать очки у питерцев. Команда Мирчи Луческу совсем не радует этой весной и без прогресса в игре не только не сможет всерьез побороться за чемпионство, но и не сможет удержаться на второй позиции. Очень значимым в этом плане будет для «сине-бело-голубых» предстоящий в ближайшее воскресенье матч со «Спартаком». Этот поединок явственно покажет чего стоит ожидать на финишном отрезке сезона от питерской команды.

Возвращаясь к поединку на «Петровском», отмечу, что ничья для «Зенита» не худший сценарий, поскольку «Анжи» играл острее, не реализовав несколько выгодных моментов. Счет в матче еще в первом тайме открыл Павел Яковлев, отличившись после классного прострела Сергея Паршивлюка. Отыгрались хозяева во второй половине второго тайма, когда Александр Кокорин сыграл как классический центрфорвард, переиграв с близкого расстояния Давида Юрченко.

До этого момента «Зенит» играл уже в меньшинстве (на старте тайма Николас Ломбертс за фол последней надежды был удален с поля). Наиболее сложно «Зениту» пришлось в заключительные 15 минут, когда команда Александра Григоряна несколько раз поймала соперника на контратаках, создав парочку хороших моментов. Но несмотря на это, питерцам удалось выстоять и свести матч к ничьей.

«Зенит» - «Анжи» 1:1
Голы: Кокорин, 73 – Яковлев, 21
«Зенит»: Лунев – Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Ломбертс, Чернов – Гарсия (Нету, 59), Эрнани – Кокорин, Жулиано, Данни – Дзюба
«Анжи»: Юрченко – Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибель, Жиров, Мусалов – Кацаев (Хубулов, 68), Гулиев, Тетрашвили, Яковлев – Будковский, Форбс (Прудников, 61)
Предупреждения: Эрнани – Форбс, Будковский, Гулиев, Фибель, Хубулов, Эззатоллахи
Удаление: Ломбертс (фол последней надежды), 50

«Спартак» побеждает в Уфе

Команда Массимо Карреры сполна воспользовалась осечками «Зенита» и ЦСКА и вновь оторвалась от главных преследователей на восемь очков. «Спартак» ожидаемо встретил серьезное сопротивление со стороны «Уфы», но все-таки смог добиться желаемого результата.

В концовке первого тайма Денис Глушаков отметил свое возвращение в основу забитым мячом в ворота Александра Беленова. Капитан московской команды удачно сыграл на добивании после того, как голкипер уфимцев отразил прострел Луиса Адриано. Удвоили преимущество «красно-белые» на старте второго тайма, когда Квинси Промес хладнокровно реализовал пенальти. Спустя пять минут подопечные Сергея Семака имели прекрасную возможность отквитать один гол, однако одиннадцатиметровый удар не реализовал Кехинде Фатаи.

Казалось, игра в столь спокойном русле и завершится, но «Уфа» смогла вернуть интригу в матче. Иван Обляков замкнул головой отличный навес Дмитрия Стоцкого. Впрочем, интрига сохранялась недолго, и последнее слово было за «Спартаком». Убежав в контратаку, Лоренсо Мельгарехо точным ударом с трех метров заставил в третий раз Александра Беленова вынимать мяч из сетки собственных ворот.

Следующий матч у «Спартака» один из ключевых в весенней части сезона – с «Зенитом». Вот там будет на что посмотреть.  

«Уфа» - «Спартак» 1:3
Голы: Обляков, 85 – Глушаков, 38, Промес (с пенальти), 56, Мельгарехо, 90+1
На 62-й минуте Фатаи не забил пенальти (вратарь)
«Уфа»: Беленов – Ванек (Обляков, 56), Живоглядов, Аликин, Никитин (Сысуев, 82), Йокич – Стоцкий, Карп (Засеев, 46), Пауревич – Фатаи, Кротов   
«Спартак»: Ребров – Джикия, Кутепов, Таски, Комбаров – Зобнин, Фернандо, Глушаков, Промес – Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Предупреждения: Ванек, Никитин, Стоцкий

«Армейцы» спасаются от поражения в Краснодаре

Великолепный поединок выдали «Краснодар» и ЦСКА в центральной встрече тура. Игра полностью оправдала все ожидания. Команда Виктора Гончаренко очень мощно начала матч и за стартовые 25 минут создала множество голевых моментов, чего только стоят два попадания в каркас ворот и эффектный сэйв Станислава Крицюка после удара Витиньо! Можно сказать, игра шла по сценарию «армейцев».

У «Краснодара» был активным Федор Смолов, но против него грамотно действовали защитники московской команды, не давая ему оперативного пространства. И всю остроту у ворот Игоря Акинфеева в первом тайме 27-летний форвард «быков» создавал, находясь в офсайде или нарушая правила в чужой штрафной. Впрочем, именно Смолов и открыл счет в матче на старте второго тайма. Василий Березуцкий скосил с ног в штрафной Виктора Классона, а лучший бомбардир Премьер-лиги уверенно исполнил приговор. Этот гол был словно громом среди ясного неба для ЦСКА, поскольку ничего не предвещало к тому, что хозяева первыми выйдут вперед.

Долгое время после пропущенного мяча команда Виктора Гончаренко не могла прийти в себя. Но один из первых голевых моментов во втором тайме «красно-синим» удалось воплотить в забитый гол. К слову, этот гол получился красивым. Понтус Вернблум изящно выстрелил из-за пределов штрафной (правда, не без помощи небольшого рикошета) точнехонько в дальний нижний угол.

В концовке поединка «Краснодар» был на порядок острее и ближе к победе. Хорошие моменты, чтобы отличиться, упустили Павел Мамаев и Федор Смолов. Впрочем, глядя на перипетии всего матча, ничья – абсолютно закономерный итог интересного противостояния. Правда, если для «Краснодара» это положительный результат и «быки» лишь закрепились на четвертой позиции, то для ЦСКА не совсем приемлемый, учитывая, что московская команда вновь отпустила «Спартак» на восемь очков вперед.

«Краснодар» - ЦСКА 1:1
Голы: Смолов (с пенальти), 58 – Вернблум, 76
«Краснодар»: Крицюк – Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес – Газинский – Мамаев, Каборе, М. Перейра (Жоаозиньо, 75), Классон (Лаборде, 80) – Смолов  
ЦСКА: Акинфеев – В. Березуцкий, Васин, Игнашевич – Вернблум – Фернандес, Натхо (Оланаре, 71), Головин, Набабкин (Тошич, 74) – Ионов (Жамалетдинов, 89), Витиньо  
Предупреждения: Мамаев – Фернандес

 Все результаты 22-го тура:

Турнирная таблица           

Автор — Артем Минов, Sport.ua

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