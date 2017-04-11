ОФИЦИАЛЬНО: Неймар дисквалифицирован на 3 матча

Суркис покажи футбол на уровне Европы, Динамо киев Чемпион! Вот тогда все вопросы отпадут и вы По...

Что не говорит Суркис , а его футбол, мня не радует, А кто виноват нам не понятно, расказывайте с...

усе разом

Без обідок: ти обкурений, бухий чи по житті придурок?