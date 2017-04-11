ОФИЦИАЛЬНО: Неймар дисквалифицирован на 3 матча

Нападающий «Барселоны» Неймар дисквалифицирован на три игры чемпионата Испании за саркастические аплодисменты в адрес арбитра после удаления в матче с «Малагой» (0:2).
Из-за трехматчевой дисквалификации Неймар пропустит игры с «Реалом Сосьедад» (15 апреля), мадридским «Реалом» (23 апреля) и «Осасуной» (26 апреля).
В текущем сезоне Неймар сыграл 26 мачтей, забил 9 голов и отдал 14 результативных передач.
Источник — As.com
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