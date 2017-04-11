Володимир ЛІНКЕ: «З такою грою не взяли б Коноплянку у свою команду»

Легендарний в минулому футболіст «Металіста» Володимир Лінке, який зараз працює гендиректором аматорського клубу «Металіст-1925», розкритикував гру Євгена Коноплянки.

«Із такою грою, яку зараз демонструє Євген Коноплянка, ми б не взяли його у свою команду. Бо ми робимо ставку на молодь, яка зараз виглядає не гірше за Коноплянку. А «Фенербахче», мабуть, підпише українця. Євгенові потрібні зміни, і варто йому переходити в будь-який клуб.

Якщо ж Коноплянка гратиме так, як в останньому матчі за збірну, то «Фенербахче» віддасть його в «Коньяспор» чи інший скромніший клуб», - сказав Лінке.