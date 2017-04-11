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Агент Ракицького: Туреччина – не пріоритет, але ми відкриті до діалогу

Максим Дудченко – про можливий перехід свого підопічного до топ-чемпіонату

  • 11.04.2017 19:30
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ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий
© ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий

Футбольний агент Максим Дудченко, який представляє інтереси Ярослава Ракицького, розповів про можливий перехід свого підопічного до топ-чемпіонату, а також про інші варіанти розвитку кар’єри захисника «Шахтаря»

«Бажання грати в топ-чемпіонаті є. Той чемпіонат, який зараз існує в Україні, він вже далекий від чемпіонату, який був в Україні 3-4 роки тому. Немає достатньої кількості сильних клубів, немає тієї мотивації.

Який чемпіонат ми вважаємо топовим? Англійська Прем’єр-ліга. Це той чемпіонат, куди прагне потрапити будь-який футболіст.

Що стосується інтересу з боку турецьких клубів, то скажу чесно, Туреччина – не пріоритет. Проте ми відкриті до діалогу з різними клубами», - сказав Дудченко.

Источник — Футбол 24

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