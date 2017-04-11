Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Эдуард СОБОЛЬ: «Нужно уделить внимание Ярмоленко»

Игрок «Зари» Эдуард Соболь поделился мнением о будущем сопернике – «Динамо»

  • 11.04.2017 18:42
  • 319 просмотров
  • 0 комментария
Метки
УПЛ. Эдуард Соболь
© УПЛ. Эдуард Соболь
- Что можно говорить про киевское «Динамо»? Это один из лидеров чемпионата. Какой-то особый настрой на них не нужен. Просто разберем их сильные и слабые стороны и будем действовать на футбольном поле.
 
Кого опасаюсь у соперника? Наверное, Андрея Ярмоленко. Он силен индивидуально, скоростный игрок. Нужно ему уделить внимание.
 

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.