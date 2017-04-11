Эдуард СОБОЛЬ: «Нужно уделить внимание Ярмоленко»

- Что можно говорить про киевское «Динамо»? Это один из лидеров чемпионата. Какой-то особый настрой на них не нужен. Просто разберем их сильные и слабые стороны и будем действовать на футбольном поле.
Кого опасаюсь у соперника? Наверное, Андрея Ярмоленко. Он силен индивидуально, скоростный игрок. Нужно ему уделить внимание.
Источник — ТК Футбол
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