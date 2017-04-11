Анатолий ДИДЕНКО: «Волынь пообещала рассчитаться до конца сезона»

Луцкая «Волынь», несмотря на сложное турнирное положение и поражение в последнем туре от «Стали» (0:2), постепенно закрывает долги перед футболистами команды. Долг по заработной плате с семи месяцев сократился до трех.

«Нам дали зарплату еще за два месяца. Руководство пообещало рассчитаться до конца сезона. Выходит, что за четыре месяца из семи долг уже погасили. Осталось еще немного», — говорит Диденко.

Добавим, что «Волынь» замыкает турнирную таблицу чемпионата Украины, имея в своем активе 10 очков.