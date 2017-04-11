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Алексей БЕЛИК: «В Лиге чемпионов болею за Реал»

Бывший нападающий сборной Украины поделился своими ожиданиями от матчей плей-офф Лиги чемпионов

  • 11.04.2017 17:47
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Sport.ua. Алексей Белик
© Sport.ua. Алексей Белик
Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик накануне первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов поделился своими ожиданиями от предстоящих сражений на европейских полях.
 
- Алексей, какой из сегодняшних поединков четвертьфинала наиболее интересен для тебя?
- Меня, как и других, привлекает вывеска «Ювентус» - «Барселона». Сложно пройти мимо такого матча… Его я очень хочу посмотреть, но, зная, как ярко играют в атаке дортмундская «Боруссия» и «Монако», не хочется также пропустить и этот поединок. Поэтому, буду переключать каналы. В Дортмунде, думаю, точно много забьют.
 
- За кого будешь болеть?
- За «Реал».
 
- Но ведь «сливочные» играют в среду.
- Знаю, и жду этого матча с особым трепетом. «Реал» для меня – самая интересная команда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Считаю, что четвертьфинальная стадия – самая классная, самая непредсказуемая в турнире. Все ее участники претендуют на победу в ЛЧ. Разве что «Лестер» стоит особняком… Чемпион Англии уже и так прыгнул выше головы. Что касается «сливочных», то им, полагаю, по силам выбыть из розыгрыша «Баварию», но для этого нужно побеждать в Мюнхене. Правда, стоит учитывать тот факт, что до сих пор никто не выигрывал Лигу чемпионов дважды подряд, а значит шансы «Реала» на викторию не так высоки. И все-таки, хочу чтобы команда Карло Анчелотти первой сломала эту традицию!
 
- Ты играл в Лиге чемпионов и знаешь особенности этого турнира…
- С тех пор как я в составе «Шахтера» сражался в ЛЧ утекло много воды. Радует то, что этот турнир меняется с каждым годом в лучшую сторону. В нем сейчас больше рекламы, улучшилась финансовая сторона дела и так далее. Когда играешь в Лиге чемпионов, мурашки по коже идут, ведь понимаешь, что в такой момент за тобой наблюдает не только твоя страна, но и весь мир. Жалею только об одном – мне так и не удалось сыграть в 1/4 финала ЛЧ.
 
- В следующий розыгрыш Лиги чемпионов стремятся наши гранды – «Шахтер» и «Динамо». На что они нынче способны в таком турнире?
- Хотят они туда попасть, и правильно делают! В таком турнире нужно обязательно участвовать, несмотря на все проблемы… Наш футбол сейчас перестраивается, его уровень в целом упал, но это не означает, что не нужно стремиться к большим целям. Летом в составе «Динамо» и «Шахтера» (учитывая слухи о грядущем исходе из донецкой команды целого ряда лидеров…) будет много молодежи, но это не страшно. В Европе есть примеры, когда клубы, регулярно теряя лучших своих футболистов, тем не менее, хорошо выступают в Лиге чемпионов. Вспомните только игру «Порту», «Аякса» и других голландских команд.
 

Источник — Footboom

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