В поединке, который сегодня состоялся в Китае Тейшейра открыл счет после великолепных индивидуальных действий. Хавбек перехватил мяч в центре поля у зазевавшегося игрока Гамбы Осаки, после чего прорвался к воротам и не оставил киперу японцев ни малейших шансов.
В дальнейшем Цзянсу Сунин уверенно добил соперника и оформил свою четвертую победу в четвертом матче группового турнира.
Цзянсу Сунин — Гамба Осака 3:0
Голы: Алекс Тейшейра, 3, Рамирес, 7, Хон Джон Хо, 43
После 4-х поединков Цзянсу Сунин гарантировал себе выход из группы с первого места, так как у команд, занимающих 2-е и 3-е места лишь по 4 очка в активе. На счету Тейшейры в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов АФК 4 матча и 3 гола.
⚽ Dream start for Jiangsu Suning in the #ACL2017! Alex Teixeira finds the net after 2 minutes into the game. 🇨🇳#CSL #JIAvGAM pic.twitter.com/5dnXIsfrvQ— FCInsider (@followFCInsider) 11 апреля 2017 г.
Источник — Шахта
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