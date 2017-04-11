В поединке, который сегодня состоялся в Китае Тейшейра открыл счет после великолепных индивидуальных действий. Хавбек перехватил мяч в центре поля у зазевавшегося игрока Гамбы Осаки, после чего прорвался к воротам и не оставил киперу японцев ни малейших шансов.

В дальнейшем Цзянсу Сунин уверенно добил соперника и оформил свою четвертую победу в четвертом матче группового турнира.

Цзянсу Сунин — Гамба Осака 3:0

Голы: Алекс Тейшейра, 3, Рамирес, 7, Хон Джон Хо, 43

После 4-х поединков Цзянсу Сунин гарантировал себе выход из группы с первого места, так как у команд, занимающих 2-е и 3-е места лишь по 4 очка в активе. На счету Тейшейры в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов АФК 4 матча и 3 гола.