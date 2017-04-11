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Алекс Тейшейра забил супергол в Лиге чемпионов

Экс-хавбек Шахтера Алекс Тейшейра помог Цзянсу Сунин выиграть у японского клуба Гамба Осака

  • 11.04.2017 17:32
  • 1345 просмотров
  • 2 комментария
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Алекс Тейшейра забил супергол в Лиге чемпионов
В поединке, который сегодня состоялся в Китае Тейшейра открыл счет после великолепных индивидуальных действий. Хавбек перехватил мяч в центре поля у зазевавшегося игрока Гамбы Осаки, после чего прорвался к воротам и не оставил киперу японцев ни малейших шансов.
 
В дальнейшем Цзянсу Сунин уверенно добил соперника и оформил свою четвертую победу в четвертом матче группового турнира.
 
Цзянсу Сунин — Гамба Осака 3:0
Голы: Алекс Тейшейра, 3, Рамирес, 7, Хон Джон Хо, 43
 
После 4-х поединков Цзянсу Сунин гарантировал себе выход из группы с первого места, так как у команд, занимающих 2-е и 3-е места лишь по 4 очка в активе. На счету Тейшейры в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов АФК 4 матча и 3 гола.

Источник — Шахта

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Комментарии
    Иван Петров
      Иван Петров, 11.04.2017 17:41
    0
    супер шляпа)))
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    Егор Ходолов
      Егор Ходолов, 11.04.2017 17:54
    -6
    Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
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