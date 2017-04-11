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Севилья претендует на Хесуса Наваса

Хавбек «Манчестер Сити» может перебраться в «Севилью»

  • 11.04.2017 17:24
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Севилья претендует на Хесуса Наваса
«Севилья» хочет вернуть в свои ряды Хесуса Наваса, что подтвердил президент клуба Хосе Кастро. 
 
- Хесус Навас может быть одним из футболистов, в направлении которого работает наш спортивный менеджмент. Контракт Наваса с «Манчестер Сити» истекает летом, и футболист имеет возможность вернуться в дом всей его жизни, - говорит Кастро.
 

Источник — Euro-football

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