Севилья претендует на Хесуса Наваса

«Севилья» хочет вернуть в свои ряды Хесуса Наваса, что подтвердил президент клуба Хосе Кастро.
- Хесус Навас может быть одним из футболистов, в направлении которого работает наш спортивный менеджмент. Контракт Наваса с «Манчестер Сити» истекает летом, и футболист имеет возможность вернуться в дом всей его жизни, - говорит Кастро.
Источник — Euro-football
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