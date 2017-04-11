Вадим ШАБЛИЙ: «Ярмоленко играет с улыбкой на лице»

Агент полузащитника «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий считает, что 28-летний футболист может играть еще сильнее.
- Лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко вновь заставил говорить о себе в восторженных тонах, - написал Шаблий на своей странице в одной из социальных сетей. - Дело не только в забитых мячах, а он их в трех последних матчах забил 5, но и в великолепной командной игре. Андрей играет с улыбкой на лице. Легко и непринужденно он разбирается с соперниками, помогает молодежи адаптироваться в коллективе, ведет за собой партнеров. Ярмоленко уже вписал свое имя в золотую историю киевского Динамо. Символично, что свой 90-й гол в чемпионатах Украины Андрей забил в год, когда Динамо исполнилось 90 лет! Знаю, что Андрей Ярмоленко может и умеет играть еще сильнее и убежден, что он сможет порадовать многочисленную армию поклонников столичного клуба!
Источник — Sport.ua
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