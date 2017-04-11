Вадим ШАБЛИЙ: «Ярмоленко играет с улыбкой на лице»

А чого це Ферстаппен шампанське п’є? Він же неповнолітній))

сейчас набегут малолетки, будут бить себя в грудь и писать "ЕГО ЗАСТАВИЛИ ТАК СКАЗАТЬ. ЛУЧШИ...

Падажды , дарагой , кто малчика абэдает - тот его и танцует ...

Зачем было тогда уточнять лутшый клуб шахтёр))))))