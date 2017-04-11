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Давид ХОЧОЛАВА: «Подписал контракт с лучшей командой Украины»

Защитник «Черноморца» - о подписании контракта с донецким «Шахтером»

  • 11.04.2017 16:26
  • 360 просмотров
  • 6 комментария
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После подписания контракта с донецким «Шахтером» своими впечатлениями поделился защитник «Черноморца» Давид Хочолава.
 
Напомним, грузинский футболист подставил подпись под контрактом с «горняками», который вступит в силу по окончании текущего сезона. До конца чемпионата футболист будет защищать цвета «Черноморца». 
 
- Рад сообщить, что я подписал контракт с лучшей командой Украины — с «Шахтером», - написал Хочолава на своей странице в одной из социальных сетей. - Хочу поблагодарить Вадима Шаблия и компанию ProStar за проделанную работу.  А с командой, тренерами и болельщиками «Черноморца» я не прощаюсь! Нам еще предстоит 8 игр, где мы должны добиться своей цели и бороться за нее.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 11.04.2017 16:33
    +2
    Ласкаво просимо в Іллічівець! (Якщо повезе, - то в Зорю) !
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 11.04.2017 16:35
    +1
    Ордець - на голову сильніший, а священну корову-Рака ніхто зі старту не викине. Кучер - ще любому молодому дасть про.ратися... Кривцов... Молодняк з ШД-2.... Так, взяли для кількості як завжди!...
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    h3adWay
    online
      h3adWay, 11.04.2017 16:35
    -6
    сейчас набегут малолетки, будут бить себя в грудь и писать "ЕГО ЗАСТАВИЛИ ТАК СКАЗАТЬ. ЛУЧШИЙ КЛУБ ЭТО ДЫРНАМО", "ЦЫГАНКОВУ ЗОЛОТОЙ МЯЧ, А ХАЧЕРИДИ ЗОЛОТУЮ БУТСУ". еще чет напишут про ахметова, и будут ставить всем дизлайки
    Ссылка
    Вова Бойко
      Вова Бойко, 11.04.2017 16:45
    0
    h3adWay, 11.04.2017 16:35
    сейчас набегут малолетки, будут бить себя в грудь и писать "ЕГО ЗАСТАВИЛИ ТАК СКАЗАТЬ. ЛУЧШИЙ КЛУБ ЭТО ДЫРНАМО", "ЦЫГАНКОВУ ЗОЛОТОЙ МЯЧ, А ХАЧЕРИДИ ЗОЛОТУЮ БУТСУ". еще чет напишут про ахметова, и будут ставить всем дизлайки
    Зачем было тогда уточнять лутшый клуб шахтёр))))))
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 11.04.2017 16:54
    0
    Падажды , дарагой , кто малчика абэдает - тот его и танцует ...
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    King King
    online
    King King, 11.04.2017 16:55
    0
    сейчас набегут малолетки, будут бить себя в грудь и писать "ЕГО ЗАСТАВИЛИ ТАК СКАЗАТЬ. ЛУЧШИЙ КЛУБ ЭТО ДЫРНАМО",)))))))))))))))))это мог написать только старый фетешист,который писял -то есть написал,что кучер в свои ворота не забивал)))))
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