Давид ХОЧОЛАВА: «Подписал контракт с лучшей командой Украины»

Напомним, грузинский футболист подставил подпись под контрактом с «горняками», который вступит в силу по окончании текущего сезона. До конца чемпионата футболист будет защищать цвета «Черноморца».

- Рад сообщить, что я подписал контракт с лучшей командой Украины — с «Шахтером», - написал Хочолава на своей странице в одной из социальных сетей. - Хочу поблагодарить Вадима Шаблия и компанию ProStar за проделанную работу. А с командой, тренерами и болельщиками «Черноморца» я не прощаюсь! Нам еще предстоит 8 игр, где мы должны добиться своей цели и бороться за нее.