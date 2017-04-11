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Артем КРАВЕЦ: «Барсу в последнее время немного лихорадит»

Футболисты сборной Украины поделились своими ожиданиями от первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 11.04.2017 16:03
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granadacf.es. Артем Кравец
© granadacf.es. Артем Кравец
Сегодня пройдут первые поединки четвертьфинальной стадии самого престижного клубного турнира Европы. Свои прогнозы на матчи Лиги чемпионов сделали футболисты национальной сборной Украины — нападающий испанской Гранады Артем Кравец, защитник львовских Карпат Николай Матвиенко и полузащитник днипровского Днепра Руслан Ротань.
 
Боруссия Д — Монако   
 
Артем КРАВЕЦ: «Французский коллектив — одно из главных открытий европейского сезона. Мне нравится, как играет Монако, поэтому не исключаю, что эта команда может пройти в полуфинал. У дортмундцев сейчас есть определенные кадровые проблемы, плюс им тяжело будет отойти после игры с Баварией. Так что ставлю на то, что гости не проиграют. Думаю, будет ничья — 1:1. Как нападающему мне, конечно, будет любопытно понаблюдать за действиями восходящей звезды Монако Килиана Мбаппе, который много забивает. Думаю, если он и дальше будет так прогрессировать, то вырастет в одного из лучших форвардов в мире. Такого, как, например, Пьер-Эмерик Обамеянг. За этим нападающим Боруссии стараюсь следить внимательно и брать от него что-то полезное».
 
Николай МАТВИЕНКО: «Вообще, я давно болею за Челси — думаю, в следующем сезоне команда Антонио Конте будет претендовать на победу в Лиге чемпионов. А пока она не играет в этом турнире, это позволит мне более объективно оценивать шансы всех участников четвертьфинальной стадии (улыбается). В Дортмунде встречаются коллективы, демонстрирующие  остроатакующий, результативный футбол как на внутренней, так и на международной арене. На этот раз у ворот тоже будет жарко, и голкиперам далеко не всегда удастся выручать. В этой паре отдаю предпочтение Боруссии, но после первого матча будет большая интрига, так в Дортмунде команды сыграют вничью — 2:2».
 
Руслан РОТАНЬ: «Все видят, что в текущем сезоне Монако показывает не только достойный футбол, но и, что очень важно для него, результат. Трудно сказать, на что наставник монегасков сделает ставку — на победу в чемпионате, которой команда не видела с 2000 года, или на как можно более удачное выступление в Лиге чемпионов. Но то, что в Дортмунде Монако придется несладко, думаю, даже не должно обсуждаться. Дома Боруссия выглядит очень мощно, после зимнего перерыва одерживая в матчах чемпионата только победы. Да, в 1/8-й Суперлиги подопечные Томаса Тухеля в Лиссабоне допустили осечку, но на своей арене без проблем справились с Бенфикой, поэтому и их выход в четвертьфинал выглядит вполне заслуженным. У Монако сейчас хорошо выглядит хорватский голкипер Даниэль Субашич, но ему будет очень сложно сдержать натиск дортмундцев. В общем, думаю, будет — 2:0».
 
Ювентус — Барселона
 
Артем КРАВЕЦ: «Дома итальянцы выиграют — 2:1. Барсу в последнее время немного лихорадит. Вот, уступила Малаге. Конечно, в Лиге чемпионов будет другой настрой, но Юве сейчас в хорошей форме и сделает все, чтобы создать себе хоть какой-то задел перед визитом на Камп Ноу. Тем более что оборона каталонцев — не самое сильное звено команды. В последнее время Луис Энрике много экспериментирует, но в Турине, думаю, он сыграет с четырьмя защитниками».
 
Николай МАТВИЕНКО: «Будет боевая ничья — 1:1. Встречаются команды с очень надежной обороной и самым мастеровитым нападением. Однако, на мой взгляд, соперники не станут рисковать, особенно испанцы, которые, убежден, еще помнят о разгроме в Париже в предыдущем раунде. Впрочем, по сумме двух матчей больше шансов, мне кажется, у Барселоны, у которой в ответном поединке будет мощная поддержка родных болельщиков».
 
Руслан РОТАНЬ: «Учитывая стиль и силу Барселоны, она и в Турине вряд ли станет действовать вторым номером. Подозреваю, что все же это подопечные Массимилиано Аллегри в большей степени будут обороняться и пытаться поймать каталонцев на контратаках, а у них есть кому это делать. Мне, к примеру, импонирует игра Пауло Дибала. Интересный нападающий, резкий, с хорошим ударом. Хватает там и звезд, которые классно работают на команду. Это Марио Манджукич, Сами Хедира — и не только. Лига чемпионов и Примера — это совсем разные соревнования, поэтому поражение в последнем туре чемпионата от Малаги вряд ли скажется на футболистах Барселоны, у которых еще свеж в памяти ответный матч 1/8-й Суперлиги на Камп Ноу против ПСЖ. Тогда подопечные Луиса Энрике сотворили настоящее чудо, поэтому как минимум психологически они будут готовы к предстоящей игре. Ракитич? Он — великолепный исполнитель, с нестандартным мышлением, классной техникой, хорош в борьбе, но все же ключевую роль в испанском коллективе играют Месси, Неймар и Суарес. Но я считаю, что этот интересный и бескомпромиссный поединок в Италии завершится боевой ничьей — 1:1. А что касается фаворита противостояния, то тут нужно дождаться окончания первого матча, ведь в Барселоне будет совсем другая история…»
 

Источник — zbirna.com

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