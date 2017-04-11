Степаненко тренируется по индивидуальной программе

Утром 11 апреля «горняки» провели тренировку в Святошино. После короткой разминки игроков поделили на группы: защитники занимались под руководством Паулу Фонсеки, а полузащитники и нападающие вместе с Нуну Кампушем и Педру Морейрой работали над завершающей фазой атаки. Затем «оранжево-черные» сконцентрировались на организации командных действий в центре поля.

Отдельная программа была у Тараса Степаненко, получившего повреждение в поединке с «Черноморцем». Также отметим, что с первой командой сегодня тренировался полузащитник молодежного состава Гиорги Арабидзе.

Напомним, игра 25-го тура украинской Премьер-лиги «Олимпик» – «Шахтер» состоится 15 апреля в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Начало в 17:00.