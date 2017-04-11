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Степаненко тренируется по индивидуальной программе

«Шахтер» готовится к выездному матчу 25-го тура чемпионата Украины

  • 11.04.2017 15:10
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
Утром 11 апреля «горняки» провели тренировку в Святошино. После короткой разминки игроков поделили на группы: защитники занимались под руководством Паулу Фонсеки, а полузащитники и нападающие вместе с Нуну Кампушем и Педру Морейрой работали над завершающей фазой атаки. Затем «оранжево-черные» сконцентрировались на организации командных действий в центре поля. 
 
Отдельная программа была у Тараса Степаненко, получившего повреждение в поединке с «Черноморцем». Также отметим, что с первой командой сегодня тренировался полузащитник молодежного состава Гиорги Арабидзе. 
 
Напомним, игра 25-го тура украинской Премьер-лиги «Олимпик» – «Шахтер» состоится 15 апреля в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Начало в 17:00.
 

Источник — ФК Шахтер

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