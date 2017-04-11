Олег СОБУЦЬКИЙ: «Вірю в успішне майбутнє ветеранського футболу»

Одним із головних претендентів на цю почесну і, одночасно, відповідальну посаду, є відома в ветеранському футбольному русі людина, організатор та куратор Національної збірної України з футболу серед ветеранів Олег Собуцький. Напередодні виборів Олег Михайлович розповів про власне бачення розвитку ветеранського футболу в країні та вже зроблені на цьому шляху кроки.

– Спершу маю сказати, що всі ми разом, об’єднавши зусилля, маємо працювати за для розвитку футболу в Україні – дитячого, юнацького, аматорського, професіонального і, зокрема, ветеранського. Кожен на своєму місці і враховуючи власні можливості має піклуватися про свій напрямок, робити так, аби футбол залишався найпопулярнішим видом спорту в країні, її гідним представником і гордістю на міжнародній арені. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко разом зі своєю командою за останні два роки зробили багато. Помітно, люди хочуть змінити ситуацію на краще, є бажання вибудувати чітку та якісну футбольну піраміду, в основі якої буде масовий футбол. Вже помітні перші позитивні зміни, і це не дивлячись на ситуацію в країні.

– У футболі ви людина не нова, маєте серйозний управлінський досвід. Чому свої знання та енергію хочете реалізувати саме у напрямку ветеранського футболу?

– Ветеранський футболі існує в Україні рівно стільки, скільки існує сам футбол. Люди, які закінчили активну кар’єру, залюбки збираються, організовують турніри, кубки, продовжуючи собі футбольне життя. І це чудово, такі ініціативи маємо лише вітати і за можливості підтримувати. Чим більше людей буде в спорті, зокрема в футболі, тим здоровішою буде наша нація. Ми це можемо побачити за прикладом європейських країн, де турніри серед ветеранів проводяться чи не в кожному регіоні, найкращі команди виходять на національний рівень і так далі. Вірю, що таку саму успішно працюючу футбольну вертикаль нам вдасться побудувати і в Україні.

– Власне, один із напрямків Асоціації ветеранів футболу – Національну збірну України з футболу серед ветеранів – ви очолюєте вже більше року. Які здобутки має команда видатних вітчизняних футболістів?

– Офіційне представлення збірної відбулося 23 лютого 2016 року за участю Андрія Павелка, головного тренера команди Анатолія Дем’яненка та цілого сузір’я видатних футболістів минулих часів. Разом із завданням популяризації футболу в регіонах, усі матчі збірна присвячує підтримці наших військових у Зоні АТО. Ми й самі там неодноразово були, зустрічалися з армійцями, відвідувати Попасну, Волноваху, Маріуполь, Старобільськ, Сєвєродонецьк та інші міста. За час існування збірна провела близько 50 матчів, охопивши майже всі регіони України. Всюди нас гарно приймають, люди заповнюють трибуни і щиро дякують можливості побачити улюблених гравців. Анатолій Дем’яненко, Володимир Лозинський, Василь Рац, Іван Яремчук, Віталій Косовський, Сергій Нагорняк, Едуард Цихмейструк, Володимир Єзерський, Віталій Рева... Залюбки виходить на поле Мирон Маркевич, який у свої 66-ть є справжньою окрасою команди. Усього задіяли більше 60 гравців, і їх кількість постійно зростає. Наприклад, за нас вже зіграли Сергій Назаренко та В’ячеслав Шевчук, які лише нещодавно завершили професійну кар’єру.

– Збірна ветеранів грає виставкові матчі, в них немає спортивної складової?

– Чому, також беремо участь і в турнірах. Перемогли на представницькому «Кубку Легенд» у Сполучених Штатах, на Всеєвропейських іграх у Франції, посіли друге місце на турнірі пам’яті Давида Петріашвілі в Грузії, лише в фіналі поступившись господарям змагань. В Україні взяли два кубки на турнірі пам’яті Андрія Гусіна, завоювали Кубок до річниці аварії на ЧАЕС... Власне, коли в одній команді збирається ціла плеяда видатних гравців минулих років, іншого завдання, окрім перемоги, вони перед собою не ставлять. І в Україні, і за кордоном намагаємося гідно представляти нашу країну, судячи з відгуків, поки що збірна з цим успішно справляється.

– Збірна серед ветеранів – верхівка айсбергу ветеранського футбольного руху в Україні. Як справа з іншими командами, із регіонів, де вони можуть позмагатися у майстерності?

– Це одна з тих ділянок роботи, якій я разом із сформованою командою професіоналів буду приділяти максимум уваги. Наразі Асоціація ветеранів проводить чемпіонати України у шести вікових категоріях – від 35+ до 60+. Це добре, та маємо цим змаганням додати масовості, бо в деяких із них беруть участь по чотири-п’ять команд, які між собою і розігрують медалі. Є бажання розширити географію учасників, аби кожна область проводила ветеранські чемпіонати та кубки, переможці яких і зустрінуться у фіналах. Проводити на місцях турніри в підтримку єдності на миру в Україні, пам’яті видатних футболістів чи приурочені до якихось важливих дат. Це мають бути свята футболу, де колишні футболісти, немає різниці, професіонали чи аматори, будуть спілкувалися, обмінювалися досвідом і, звісно, конкурували на футбольних полях.

– Певно, причина відсутності масовості криється у фінансах, не кожна з команд має можливості вирушати до інших регіонів України?

– Дійсно, сьогодні це дуже актуальне питання. Ми, як організатори турніру, будемо контактувати із командами, з регіональними федераціями, владою на місцях та спільно находити шляхи вирішення кожного питання. Можливо, зручно підбирати місця проведення турнірів, домовлятися про інші преференції. У будь-якому разі, ветеранські турніри мають бути святом, мають притягувати на стадіони глядачів, бути цікавими ЗМІ. Тоді і спонсори на місцях по-іншому стануть дивитися на ветеранський футбол. До-речі, робота на інформаційному полі буде ще однією важливою складовою. Створимо сайт про ветеранський футбол, відкриємо представництва у соціальних мережах, на турніри випускатимемо програми, видаватимемо щорічники, календарі. Схожі напрацювання вже маємо у ветеранській збірній, найкращі з них будемо поширювати і на інші проекти по ветеранському футболу.

– Якими бачите свої перші кроки на новій посаді?

– Хочу наголосити, у своїй роботі Асоціація ветеранів користуватиметься принципами відкритості. Маю зустрітися з керівниками обласних федерацій футболу, побачити, як розвивається ветеранський футбол в регіонах, проаналізувати наявні проблеми та спільно шукати нові форми співпраці. Ми готові підтримувати ініціативи на місцях, допомагати організаційно і всіма іншими можливими засобами проводити турніри, робити ветеранський футбол масовим. Хочемо підставити плече підтримки і безпосередньо ветеранам, які через певні причини завершили виступи. Такі напрацювання вже є у Національної збірної, щомісяця наші заслужені гравці отримують грошову допомогу. Бо всім відомо, як скрутно декому доводиться в нинішній час, через отримані травми та ушкодження потрібні додаткові кошти на лікування. Таку практику соціальної підтримки маємо поширити.

– Федерація футболу України у своїй діяльності використовує практики провідних країн світу. Асоціація ветеранів має наміри враховувати подібний досвід?

– Скажу більше, в останні місяці у мене було багато візитів до різних країн, де кожного разу підіймали питання розвитку футболу серед ветеранів. Наприклад, в Іспанії на зустрічі з керівниками місцевої Федерації домовились на червень місяць про проведення дружньої зустрічі між збірними України та Іспанії на знаменитому «Сантьяго Бернабеу», а також матчів із ветеранами клубів «Валенсія» та «Вільярреал». На власні очі міг побачити, які масові та потужні змагання ветеранів на Піренеях, цей приклад нам обов’язково потрібно враховувати. У лютому в Севільї зіграли з ветеранами місцевих «Севільї» та «Бетісу». Останні хоча й поступилися, висловили бажання провести матч-реванш, готові приїхати до України. Цю зустріч плануємо провести на одному з найкращих стадіонів країни «Арена-Львів». З інших планів, у травні до Ужгороду приїде ветеранська збірна Угорщини для святкування 25-ї річниці проведення першого, вже історичного матчу Національної збірної України. Хочемо на цьому святі зібрати всіх, хто був причетний до того пам’ятного дня. За тиждень після цього чекаємо в гостях збірну Ізраїлю, цей поєдинок відбудеться в Умані.

Відвідуючи регіони України, бачу, в якому стані знаходиться наше футбольне господарство і, зокрема, його ветеранська частина. Бачу бажання ентузіастів організовувати та розвивати команди, проводити змагання. Асоціація ветеранів футболу має виступити рушійною силою цього потужного руху. Будемо підтримувати ініціативи на місцях та самі організовувати всеукраїнські заходи, реалізовуючи наше головне завдання – розвиток та популяризацію ветеранського футболу.