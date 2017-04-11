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Клас-Ян ХУНТЕЛААР: Почему я не играю в Шальке? Задайте вопрос тренеру

Голландский нападающий покинет Бундеслигу будущим летом

  • 11.04.2017 14:45
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ФК Шальке. Клас-Ян Хунтелаар
© ФК Шальке. Клас-Ян Хунтелаар
Нападающий «Шальке» Клас-Ян Хунтелаар недоволен отсутствием игровой практики в команде, которую тренирует Маркус Вайнцирль. Напомним, голландский футболист попал в немилость коучу «Шальке» вместе с Евгением Коноплянкой.
 
- Я не могу быть довольным тем, что происходит со мной в «Шальке». Мой контракт с клубом заканчивается, так что нынешний сезон будет для меня последним в «Шальке». Я не тот футболист, который с готовностью сидит на скамейке запасных. Ни один спортсмен высокого уровня не смиряется с этим. Почему я не имею игровой практики? Этот вопрос нужно задать тренеру. А для меня нет смысла вдаваться в детали.
 

Источник — Sport.ua

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