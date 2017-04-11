Канада, США и Мексика подали заявку на проведение чемпионата мира

Канада, США и Мексика в понедельник объявили о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году. Об этом сообщается в официальном микроблоге Федерации футбола Канады в Twitter.

Ранее президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни заявил, что США, Канада и Мексика нацелены на подачу совместной заявки на проведение чемпионата мира 2026 года.

Напомним, что совет ФИФА одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, начиная с турнира 2026 года. Место проведения турнира будет выбрано в мае 2020 года.

Всего на ЧМ-2026 будет сыграно 80 матчей: 48 встреч на групповом этапе и 32 в плей-офф. Согласно проекту 60 матчей должны пройти на территории США, Канада и Мексика примут по 10 встреч.

В последний раз чемпионат мира проходил в Северной Америке в 1994 году, тогда турнир принимали США. В Мексике соревнования проходили в 1970-м и 1986 годах, Канада ни разу не принимала мундиаль.

На проведение турнира помимо североамериканцев претендуют Англия, Казахстан, Колумбия, Турция с Азербайджаном и Австралия с Новой Зеландией, рассчитывающие принять мировое первенство совместно.





