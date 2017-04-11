Давид Хочолава перешел в Шахтер

24-летний грузинский защитник летом перейдет в «Шахтер». Об этом сообщил агент игрока Вадим Шаблий.

«Давид Хочолава подписал контракт с Шахтером и с нового сезона повысит конкуренцию среди центральных зашитников донецкого клуба. В составе Черноморца 24-летний центрбек поразил всех стремительным прогрессом. Умный, позиционно грамотный, мощный, отлично играющий головой, Давид уже успел дебютировать в составе национальной сборной Грузии. Убежден, что не затеряется он и в составе гранда украинского футбола, который, в свою очередь, поможет раскрыть новые грани таланта этого парня», - написал Шаблий в социальной сети.

В нынешнем сезоне Хочолава провел за «Черноморец» 21 поединок и забил два мяча.