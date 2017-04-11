Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Давид Хочолава перешел в Шахтер

Защитник «Черноморца» подписал контракт с «горняками»

  • 11.04.2017 13:57
  • 2017 просмотров
  • 12 комментария
Метки
football.ua Давид Хочолава (справа) против Факундо Феррейры
© football.ua Давид Хочолава (справа) против Факундо Феррейры

24-летний грузинский защитник летом перейдет в «Шахтер». Об этом сообщил агент игрока Вадим Шаблий.

«Давид Хочолава подписал контракт с Шахтером и с нового сезона повысит конкуренцию среди центральных зашитников донецкого клуба. В составе Черноморца 24-летний центрбек поразил всех стремительным прогрессом. Умный, позиционно грамотный, мощный, отлично играющий головой, Давид уже успел дебютировать в составе национальной сборной Грузии. Убежден, что не затеряется он и в составе гранда украинского футбола, который, в свою очередь, поможет раскрыть новые грани таланта этого парня», - написал Шаблий в социальной сети.

В нынешнем сезоне Хочолава провел за «Черноморец» 21 поединок и забил два мяча. 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    FidanFCCO
      FidanFCCO, 11.04.2017 14:02
    +2
    От дурак,ну зачем???Будет сидеть на банке,кроты заколебали скупают всех!!!!
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 11.04.2017 14:07
    +11
    FidanFCCO, 11.04.2017 14:02
    От дурак,ну зачем???Будет сидеть на банке,кроты заколебали скупают всех!!!!
    Ну кстати не факт. Защита и вратарь в кротовне это слабое звено. Пора его усилить, а парень неплох вроде.
    Ссылка
    Sasha112006
    online
      Sasha112006, 11.04.2017 14:10
    -1
    seregka1991, 11.04.2017 14:07
    FidanFCCO, 11.04.2017 14:02
    От дурак,ну зачем???Будет сидеть на банке,кроты заколебали скупают всех!!!!

    Ну кстати не факт. Защита и вратарь в кротовне это слабое звено. Пора его усилить, а парень неплох вроде.
    Вратарь слабое звено ? ну ну Может лучше назовешь в Украине?
    Ссылка
    zarhsinskiy
    online
      zarhsinskiy, 11.04.2017 14:11
    +8
    как вариант-аренда в тот же Черноморец без права играть против Шахтёра и усиленно рвать жо.. против Динамо...
    Ссылка
    SeliK1936
      SeliK1936, 11.04.2017 14:17
    -3
    А вот это хорошая новость! Сейчас в шахте среди беков только Ракицкий хорошо смотрится, остальные - проходной двор.
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 11.04.2017 14:23
    +6
    Sasha112006, 11.04.2017 14:10
    seregka1991, 11.04.2017 14:07
    FidanFCCO, 11.04.2017 14:02 От дурак,ну зачем???Будет сидеть на банке,кроты заколебали скупают всех!!!! Ну кстати не факт. Защита и вратарь в кротовне это слабое звено. Пора его усилить, а парень неплох вроде.

    Вратарь слабое звено ? ну ну Может лучше назовешь в Украине?
    Не я виноват в том что лучше нет. Просто Пятов за свою карьеру сложил впечатление не сильно надежного вратаря. У него регулярные бульки залетали. Говорю вам как вратарь с 7лет.
    Ссылка
    reignofshakhtar
      reignofshakhtar, 11.04.2017 14:30
    -1
    Ласкаво просимо до найкращого клубу України, Давиде!
    Вважаю що він впорається і може навіть скоро бути основним.
    Ссылка
    Александр Зигаренко
      Александр Зигаренко, 11.04.2017 14:33
    -3
    Писец пацану.......сгниет в арендах
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
      Володимир Ляшенко, 11.04.2017 14:44
    +5
    Із захистом у гірників дійсно проблеми. Вже пішли Рац і Шевчук, скоро піде Кучер. Тому Хочалава точно буде основним - в цьому немає сумніву. А диркофани хай психують - що Хочалава обрав нормальний клуб, а не їхній "відстійник"!
    Ссылка
    rokkino
    online
    rokkino, 11.04.2017 14:50
    +5
    Смешно читать,сгниет в арендах.Пацан подписал контракт с лучшим клубом Украины,стабильная высокая зарплата и теперь надо только доказать,что ты лучше других.Ну,а не получится,значит не сгниет,а будет играть в аренде с той же большой Шахтерской зарплатой
    Ссылка
    Владимир_Скидан( Ст.Оскол)
    Владимир_Скидан( Ст.Оскол), 11.04.2017 14:51
    +4
    нормально. и сомневаюсь что сядет на лавку.Кривцов аренда или продажа. Ордец аналогично. Кучер стар. остаётся Ярик. так что шанс у него будет
    Ссылка
    Sasha112006
    online
      Sasha112006, 11.04.2017 15:06
    +1
    Володимир Ляшенко, 11.04.2017 14:44
    . А диркофани хай психують - що Хочалава обрав нормальний клуб, а не їхній "відстійник"!
    Такая ж реация у них была на Бланко-Лещука Кто ж пойдет в то дк
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.