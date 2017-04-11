Черноморец проведет домашний матч в Александрии

Дирекция УПЛ удовлетворила просьбу «Черноморца» о переносе игры «Черноморец» - «Александрия» на стадион «Ника» в Александрию.
Напомним, что ФФУ запретила «Черноморцу» проводить матчи на родном стадионе пока не будет приведен в порядок газон.
Отметим, что ранее была информация о том, что одесситы могут проводить домашние матчи в Киеве или Днепре.
Источник — Официальный сайт УПЛ
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