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Черноморец проведет домашний матч в Александрии

Встреча «моряков» с «Александрией» состоится на стадионе «Ника»

  • 11.04.2017 13:50
  • 555 просмотров
  • 3 комментария
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upl.ua. Стадион «Ника» в Александрии
© upl.ua. Стадион «Ника» в Александрии

Дирекция УПЛ удовлетворила просьбу «Черноморца» о переносе игры «Черноморец» - «Александрия» на стадион «Ника» в Александрию.

Напомним, что ФФУ запретила «Черноморцу» проводить матчи на родном стадионе пока не будет приведен в порядок газон.

Отметим, что ранее была информация о том, что одесситы могут проводить домашние матчи в Киеве или Днепре.

Источник — Официальный сайт УПЛ

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Комментарии
    FidanFCCO
      FidanFCCO, 11.04.2017 13:58
    +1
    Ну пипец
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 11.04.2017 14:32
    +2
    Почему в Александрии с полем все отлично а у черноморца огород? Ведь Александрия не самый богатый клуб!
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    Patriot UA
      Patriot UA, 11.04.2017 15:08
    0
    що за маячня, команда їде грати на виїзд, бо у неї негаразди із полем..... Клімов АЬОООООООО
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