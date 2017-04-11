Феерия Сон Хын Мина

«Тоттенхэм» во второй раз в сезоне разгромил команду Вальтера Маццарри. Правда, в отличие от поединка первого круга, в матче второго круга «Уотфорд» обошелся без гола престижа. Главным героем встречи на «Уайт Харт Лейн» стал Сон Хын Мин. Южнокореец оформил дубль, при этом поучаствовал во всех четырех забитых мячах своей команды. Мог Сон и больше забивать, но не реализовал несколько выгодных моментов во втором тайме.

Если посмотреть на результативность южнокорейского нападающего в последнее время, можно сделать вывод, что Сон Хын Мин пребывает в прекрасных кондициях. На его счету семь голов в последних пяти матчах во всех турнирах. Именно благодаря отличной игре Хын Мина (сам Сон стал первым футболистом из Южной Кореи, забившим десять голов в одном сезоне АПЛ) команда Маурисио Почеттино не заметила потерю Харри Кейна. К слову, лучший бомбардир «Тоттенхэма» вернулся на поле в отчетной встрече впервые после травмы, из-за которой был вынужден пропустить месяц.

«Тоттенхэм» – «Уотфорд» 4:0 (ВИДЕО)

Голы: Алли, 33, Дайер, 39, Сон, 44, 54

«Тоттенхэм»: Льорис – Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Дэвис – Дайер, Дембеле (Сиссоко, 75) – Эриксен, Алли, Сон (Онома, 88) – Янссен (Кейн, 61)

«Уотфорд»: Гомес — Янмат, Мариаппа, Кэткарт, Холебас — Дукуре (Суньига, 59) – Саксесс, Клеверли, Амрабат (Дини, 70), Ньянг — Окака Чука (Кабаселе, 84)

Предупреждение: Дукуре

Бразильцы спасают честь «Ливерпуля»

Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино стали главными действующими лицами мерсисайдской команды в выездном матче со «Сток Сити». Оба бразильца появились на поле сразу после перерыва и с интервалом в две минуты во втором тайме забили по голу, тем самым переломив ход встречи. До выхода на поле двух ключевых игроков «Ливерпуль» проигрывал и показывал блеклый уровень футбола.

В целом же команда Юргена Клоппа не порадовала качеством игры, проведя далеко не лучшую свою игру. И благодарить «красные» за победный результат должны не Коутиньо с Фирмино, а Симона Миньоле, который блестяще действовал на последнем рубеже, вытащив два «мертвых» мяча.

«Сток Сити» — «Ливерпуль» 1:2 (ВИДЕО)

Голы: Уолтерс, 44 — Коутиньо, 70, Фирмино, 72

«Сток Сити»: Грант — Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс — Шакири, Кэмерон, Аллен (Адам, 27; Собхи, 81), Арнаутович — Уолтерс (Уилан, 68), Бераино

«Ливерпуль»: Миньоле — Ловрен, Матип, Клаван — Клайн, Джан, Вейналдум, Александер-Арнольд (Коутиньо, 46), Милнер — Вудберн (Фирмино, 46), Ориги (Старридж, 68)

Предупреждения: Клаван, Фирмино

«Челси» прерывает беспроигрышную серию «Борнмута»

Вот и подошла к концу пятиматчевая беспроигрышная серия команды Эдди Хау. Обидчиком «Борнмута», впервые уступившим весной, стал текущий лидер и главный претендент на чемпионство «Челси». Лондонская команда достаточно легко одолела «вишен», затратив ровно столько сил, сколько было необходимо для победы.

Уже в стартовые 20 минут «синие» дважды отличились в ворота Артура Боруца. Сначала мяч рикошетом от ноги Адама Джеймса Смита после удара с разворота Диего Косты залетел в сетку ворот, а затем напомнил о себе Эден Азар, забивший 14-й гол в Премьер-лиге нынешнего сезона.

Интригу в матче в самой концовке первого тайма вернул Джошуа Кинг, отметившийся эффектным голом не без помощи рикошета от Давида Луиса. Но уже во втором тайме Маркос Алонсо, красиво забив со штрафного, поставил жирную точку в поединке. «Челси» по-прежнему на семь очков впереди от «Тоттенхэма». Следующая игра у команды Антонио Конте крайне непростая – на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед», где возможен абсолютно любой исход.

«Борнмут» — «Челси» 1:3 (ВИДЕО)

Голы: Кинг, 42 — Смит (аг) 17, Азар, 20, Алонсо, 68

«Борнмут»: Боруц — А. Смит, Фрэнсис, С. Кук, Дэниелс — Фрейзер (Градель, 84), Артер, Уилшир, Пью (Айб, 71) — Афобе (Муссе, 77), Кинг

«Челси»: Куртуа — Аспиликуэта, Луис, Кэхилл — Мозес (Зума, 90), Канте, Матич, Алонсо – Педро (Виллиан, 88), Азар (Фабрегас, 84), Коста

Предупреждения: Артер, Градель — Мозес, Канте, Педро

Первое поражение Шекспира

Крэйг Шекспир потерпел первое поражение на должности главного тренера «Лестера». «Лисы» в зрелищном матче проиграли на «Гудисон Парк» «Эвертону». По-настоящему сумасшедшим получился старт встречи: в течение десяти минут команды на двоих забили трижды. Том Дэвис уже на первой минуте вывел «ирисок» вперед, но затем довольно быстро Ислам Слимани восстановил статус-кво, а еще через несколько минут Марк Олбрайтон классным ударом со штрафного вывел вперед уже «Лестер».

Перестрелка продолжилась, но уже исключительно в ворота Каспера Шмейхеля. Еще в первом тайме Фил Ягелка и Ромелу Лукаку забили по голу со «второго этажа». В этих двух пропущенных мячах серьезно провинился Йоан Беналуан, совершивший две грубые ошибки. Вообще же тунисец провел отвратительную игру и теперь вряд ли получит место в основе на следующие поединки.

После перерыва был забит всего один гол, это Ромелу Лукаку оформил пятый личный дубль в сезоне (с учетом матчей за сборную Бельгии), доведя общее количество голов в чемпионате до 23-х.

Таким образом, «Лестер» уступил в Премьер-лиге впервые за два месяца. Впрочем, это едва ли сильно расстроило команду Крэйга Шекспира, ведь в чемпионате «лисы» уже ни за что не борются, чего не скажешь о Лиге чемпионов, где «Лестеру» предстоит уже в среду важнейшая выездная игра с «Атлетико». А «Эвертон» добыл седьмую кряду победу на «Гудисон Парк», в очередной раз доказав, что дома команда Рональда Кумана выступает очень мощно.

«Эвертон» – «Лестер Сити» 4:2 (ВИДЕО)

Голы: Дэвис, 1, Лукаку, 23, 57, Ягелка, 41 – Слимани, 4, Олбрайтон, 10

«Эвертон»: Роблес — Холгейт, Пеннингтон, Ягелка, Бэйнс — Гуйе, Шнайдерлин (Барри, 73), Дэвис – Баркли, Миральяс, Лукаку

«Лестер Сити»: Шмейхель — Амарти, Беналуан, Хут, Чилвелл — Олбрайтон (Ульоа, 78), Кинг, Дринкуотер, Грэй (Марез, 61) – Слимани, Варди (Муса, 61)

Предупреждения: Миральяс, Бэйнс – Хут, Кинг

Унижение «Арсенала» на «Селхерст Парк»

По-разному можно проигрывать, но когда игроки играют с полным безразличием и команда безнадежно уступает, это уже тревожный звоночек. «Арсенал» провел один из худших матчей в сезоне, разгромно проиграв в лондонском дерби команде Сэма Эллардайса. Удивляет не столько счет, сколько то, с какой легкостью «Кристал Пэлас» обыграл «канониров».

А ведь у подопечных Арсена Венгера мотивации на финише сезона отнюдь не меньше, нежели у «орлов», ведущих борьбу за выживание. «Арсенал» как ни как сражается за место в Лиге чемпионов, (правда с такой бездарной игрой эта задача невыполнима) и таких команд просто обязан побеждать.

«Кристал Пэлас», одолевший за неделю два лондонских гранда (помимо «Арсенала» еще и «Челси») провел великолепный поединок, все игроки понимали, за счет чего можно одолеть именитого соперника. Особо понравился Уилфрид Заа, здорово разгонявший атаки своей команды, и записавший на свой счет два ассиста. Также бы отметил продуктивную игру на фланге Андроса Таунсенда и эффектный гол Йоана Кабайе.

Арсен Венгер на должности главного тренера «Арсенала» впервые проиграл четыре выездных матча подряд в Премьер-лиге. Если это позорное поражение, которое еще больше снизило шансы команды на попадание в зону ЛЧ, не повлияет на решение боссов лондонской команды уволить по итогам сезона французского наставника, то «канониров» ждет беспросветное будущее. В то время как другие команды с приходом новых тренеров лишь прогрессируют, «Арсенал» уже который год топчется на месте и забыл, что такое прогресс.

«Кристал Пэлас» — «Арсенал» 3:0 (ВИДЕО)

Голы: Таунсенд, 17, Кабайе, 63, Миливоевич, 68 (пенальти)

«Кристал Пэлас»: Хеннесси — Уорд, Келли, Сако, Шлупп — Миливоевич (Фламини, 82), Кабайе (Макартур, 74) — Заха (Дилэйни, 88), Панчеон, Таунсенд — Бентеке

«Арсенал»: Мартинес — Бельерин, Мустафи, Паулиста, Монреаль — Джака, Эль-Ненни (Рэмси, 59) — Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 69), Езил, Санчес – Уэлбек (Жиру, 60)

Предупреждение: Мустафи

Все результаты 32-го тура:

«Тоттенхэм» - «Уотфорд» 4:0

«Мидлсбро» - «Бернли» 0:0

«Манчестер Сити» - «Халл Сити» 3:1

«Вест Хэм» - «Суонси» 1:0

«Вест Бромвич» - «Саутгемптон» 0:1

«Сток Сити» - «Ливерпуль» 1:2

«Борнмут» - «Челси» 1:3

«Сандерленд» - «Манчестер Юнайтед» 0:3

«Эвертон» - «Лестер Сити» 4:2

«Кристал Пэлас» - «Арсенал» 3:0

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