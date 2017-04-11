Игорь СУРКИС: Не забыл как телеканал Футбол оскорблял моих футболистов

Президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что не собирается передавать матчи киевского клуба в единый телевизионный пул.

«Все вот эти разговоры о едином пуле – это не для нас. Единый пул – это что? Канал «Футбол», который будет демонстрировать все матчи? Который будет с первой и до последней минуты хаять «Динамо», во всех программах, оскорблять моих футболистов, а я буду молчать?

Не будет этого никогда. Какие бы деньги нам не предложили, даже пусть не мечтают. «Динамо» свои матчи никому не передаст. Мы как транслировали свои домашние игры на «2+2», так и будем транслировать. Если этот канал не захочет транслировать матчи, поверьте, у нас есть очень много желающих.

Если люди, которые оскорбили моих футболистов и при этом мечтают о едином пуле, думают, что я об этом забыл, то я ничего не забыл, я все помню», – сказал Суркис.