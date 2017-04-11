Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Игорь СУРКИС: Не забыл как телеканал Футбол оскорблял моих футболистов

Президент «Динамо» высказал свое мнение о создании единого телепула

  • 11.04.2017 12:44
  • 2260 просмотров
  • 18 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua. Игорь Суркис
© fcdynamo.kiev.ua. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что не собирается передавать матчи киевского клуба в единый телевизионный пул.

«Все вот эти разговоры о едином пуле – это не для нас. Единый пул – это что? Канал «Футбол», который будет демонстрировать все матчи? Который будет с первой и до последней минуты хаять «Динамо», во всех программах, оскорблять моих футболистов, а я буду молчать?

Не будет этого никогда. Какие бы деньги нам не предложили, даже пусть не мечтают. «Динамо» свои матчи никому не передаст. Мы как транслировали свои домашние игры на «2+2», так и будем транслировать. Если этот канал не захочет транслировать матчи, поверьте, у нас есть очень много желающих.

Если люди, которые оскорбили моих футболистов и при этом мечтают о едином пуле, думают, что я об этом забыл, то я ничего не забыл, я все помню», – сказал Суркис. 

Источник — #FootballHub

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Евгений Еременко
    online
      Евгений Еременко, 11.04.2017 12:54
    +9
    просто лучший! так им и надо.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 11.04.2017 12:57
    +1
    Правильно, говорит еврей нафиг рыжего татарина с его табором
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 11.04.2017 12:58
    -4
    Правильно, говорит еврей нафиг рыжего татарина с его табором
    Ссылка
    Виталик Неважно
      Виталик Неважно, 11.04.2017 12:59
    -4
    и будут оскорблять с такой игрой
    Ссылка
    Joe777
      Joe777, 11.04.2017 13:04
    +4
    Виталик Неважно, 11.04.2017 12:59
    и будут оскорблять с такой игрой

    Почему же эти крысы донецкие не оскарбляют Шахтер, когда тот проводит неудачные матчи?
    Ссылка
    Вова Бойко
      Вова Бойко, 11.04.2017 13:23
    +3
    Ответ достойний уважения!!!
    Ссылка
    Вова Бойко
      Вова Бойко, 11.04.2017 13:25
    +3
    Спросите палку и дениса согласны ли они передать права каналу 2+2???
    Ссылка
    zahar-skarceni1979
    online
      zahar-skarceni1979, 11.04.2017 13:29
    -2
    Joe777, 11.04.2017 13:04
    Виталик Неважно, 11.04.2017 12:59
    и будут оскорблять с такой игрой

    Почему же эти крысы донецкие не оскарбляют Шахтер, когда тот проводит неудачные матчи?
    а ты КРЫса откудова!!!петушок лагерный!!!
    Ссылка
    zahar-skarceni1979
    online
      zahar-skarceni1979, 11.04.2017 13:36
    -4
    Админы чего не Баните этого клоуна за обзывания всех ДОНЕЦКИХ???А вот Я написал бы про киевских сразу БАН на две недели!!!ЧЕРТИ ..ИЕВСКИЕ!!!
    Ссылка
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 11.04.2017 13:37
    0
    навіть, якщо б хотів заперечити, то не можу. бо телеканали футбол1.2 лижуть З.А.Д лише фк копанка....
    Ссылка
    zahar-skarceni1979
    online
      zahar-skarceni1979, 11.04.2017 13:40
    -4
    PatriotUA, 11.04.2017 13:37
    навіть, якщо б хотів заперечити, то не можу. бо телеканали футбол1.2 лижуть З.А.Д лише фк копанка....
    А 2+2лижэт КИЕВУ!!!ну и что!!!!кто где получает зарплату тот тому и лижэт!!!!Что Денисов лизуан что циганык лизуан!!!
    Ссылка
    Sasha112006
    online
      Sasha112006, 11.04.2017 13:41
    -3
    а плюсы с своими недокоментаторами, прям самые объективные
    Ссылка
    уух
    online
      уух, 11.04.2017 13:41
    +2
    zahar-skarceni1979, 11.04.2017 13:36 0
    Админы чего не Баните этого клоуна за обзывания всех ДОНЕЦКИХ???
    -----------------------------------------------------

    а что "всех ДОНЕЦКИХ" обзывать нельзя?
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 11.04.2017 13:43
    +1
    Не знаю як що до образ в адресу футболістів, та пісят гривень за два канали це плювок в обличчя вболівальнику. Якщо їм пох на київських, то хай подумають, як дивитися тим чию хату отжали(Донецьк та Луганськ) яким і жерти немає за що.
    Ссылка
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 11.04.2017 13:44
    -1
    zahar-skarceni1979, 11.04.2017 13:40
    PatriotUA, 11.04.2017 13:37
    навіть, якщо б хотів заперечити, то не можу. бо телеканали футбол1.2 лижуть З.А.Д лише фк копанка....
    А 2+2лижэт КИЕВУ!!!ну и что!!!!кто где получает зарплату тот тому и лижэт!!!!Что Денисов лизуан что циганык лизуан!!!
    а 2+2 лижуть іншим госпідарям, ніхто цього не заперечує. саме через те немає
    об'
    єктивного аналізу.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 11.04.2017 13:47
    +1
    Sasha112006, 11.04.2017 13:41
    а плюсы с своими недокоментаторами, прям самые объективные
    За пєнісова говорити не буду, бачив його передачу максимум 2рази. Та на 2+2 я кожен раз дивлюсь профутбол, і пречудово знаю хто про що говорить. І зад там ні кому не лижуть. І Динамо там буває, і в доль і в поперек, коли щось не так. Так що не потрібно.
    Ссылка
    ZpoRt
    online
      ZpoRt, 11.04.2017 13:47
    +1
    Молодец Игорек. Опустил денисова и его продажных шавок-журналюг
    Ссылка
    qwerty197111
    online
      qwerty197111, 11.04.2017 13:56
    0
    Joe777, 11.04.2017 13:04
    Виталик Неважно, 11.04.2017 12:59
    и будут оскорблять с такой игрой

    Почему же эти крысы донецкие не оскарбляют Шахтер, когда тот проводит неудачные матчи?
    Им рыжый не разрешает)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.