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Раффаэл выбыл до конца сезона

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» получил травму в поединке с «Кельном»

  • 11.04.2017 12:39
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borussia.de. Раффаэль
© borussia.de. Раффаэль

Бразильский хавбек в начале второго тайма получил повреждение и был заменен на 54-й минуте встречи.

Раффаэлу было проведено МРТ, которое выявило повреждение медиальной связки правого колена. Сроки восстановления нападающего станут известны после дополнительного обследования.

Отметим, что в текущем сезоне Раффаэл провел в составе «Боруссии» 29 матчей и забил 12 голов во всех турнирах.

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