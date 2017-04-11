Раффаэл выбыл до конца сезона

Молодец Игорек. Опустил денисова и его продажных шавок-журналюг

За пєнісова говорити не буду, бачив його передачу максимум 2рази. Та на 2+2 я кожен раз дивлюсь п...

а 2+2 лижуть іншим госпідарям, ніхто цього не заперечує. саме через те немає об'єктивного аналізу...

Не знаю як що до образ в адресу футболістів, та пісят гривень за два канали це плювок в обличчя в...

zahar-skarceni1979, 11.04.2017 13:36 0Админы чего не Баните этого клоуна за обзывания всех ДОНЕЦК...

а плюсы с своими недокоментаторами, прям самые объективные

А 2+2лижэт КИЕВУ!!!ну и что!!!!кто где получает зарплату тот тому и лижэт!!!!Что Денисов лизуан ч...

навіть, якщо б хотів заперечити, то не можу. бо телеканали футбол1.2 лижуть З.А.Д лише фк копанка...