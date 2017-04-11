Раффаэл выбыл до конца сезона

Бразильский хавбек в начале второго тайма получил повреждение и был заменен на 54-й минуте встречи.
Раффаэлу было проведено МРТ, которое выявило повреждение медиальной связки правого колена. Сроки восстановления нападающего станут известны после дополнительного обследования.
Отметим, что в текущем сезоне Раффаэл провел в составе «Боруссии» 29 матчей и забил 12 голов во всех турнирах.
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