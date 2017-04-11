Дармштадт подписал Гросскройца

«Дармштадт» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта до лета 2019 года с Кевином Гросскройцем.
Правый защитник является действующим чемпионом мира в составе сборной Германии и будет прямым конкурентом за место в составе украинца Артема Федецкого.
Отметим, что последним клубом Гросскройца был «Штутгарт», который он покинул в начале марта после скандала с дракой в ночном клубе.
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