Дармштадт подписал Гросскройца

«Дармштадт» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта до лета 2019 года с Кевином Гросскройцем.

Правый защитник является действующим чемпионом мира в составе сборной Германии и будет прямым конкурентом за место в составе украинца Артема Федецкого.

Отметим, что последним клубом Гросскройца был «Штутгарт», который он покинул в начале марта после скандала с дракой в ночном клубе.