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Дармштадт подписал Гросскройца

Чемпион мира Кевин Гросскройц стал конкурентом Артема Федецкого

  • 11.04.2017 12:15
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Метки
sv98.de
© sv98.de
«Дармштадт» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта до лета 2019 года с Кевином Гросскройцем.
 
Правый защитник является действующим чемпионом мира в составе сборной Германии и будет прямым конкурентом за место в составе украинца Артема Федецкого.
 
Отметим, что последним клубом Гросскройца был «Штутгарт», который он покинул в начале марта после скандала с дракой в ночном клубе.

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