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Боруссия Д
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Монако
11.04.2017 21:45   ТВ-трансляция: 

Боруссия Д – Монако. Анонс

В предвкушении феерического матча

  • 11.04.2017 11:53
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bvb.de
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Матч «Боруссии» и «Монако» сегодня стоит несколько в тени поединка «Ювентус» - «Барселона», но это никак не должно вас смущать, поединок обещает быть знатным! Команды известны своей яркой и зрелищной игрой, и вряд ли будут блистать сегодня какими-то яркими тактическими наработками, а вот атаковать и забивать – будут наверняка.

«Боруссия» в последнем матче Бундеслиги была нещадно бита «Баварией», но дома при своих болельщиках дортмундцы просто обязаны показать свое мастерство. «Бенфика» хорошо прочувствовала на себе мощь немецкой атаки, получив четыре гола в ответном поединке. Да и общий счет противостояния «Монако» с «МанСити» 6:6 говорит о многом! Монегаски ведут борьбу на два фронта, борясь еще и за чемпионство во Франции, поэтому им будет несколько сложнее. «Боруссии» же чемпионство не светит, а место в ЛЧ по итогам сезона практически гарантировано.

Команды испытывают некоторые кадровые потери: «шмели» не смогут рассчитывать на Гетце, Шюррле и Дурма, а также под вопросом участие в матче Марко Ройса. У гостей проблем не меньше. Дисквалифицирован Бакайоко, травмы у Сидибе, Каррильо и Бошильи.

Слова наставникам команд:

Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель:
Мы отнюдь не находимся в сложном положении. У нас был лишь один неудачный матч, в котором мы потерпели крупное поражение (1:4) от «Баварии». Попросили игроков не думать об этом поединке. Просто забыть игру. Иногда это приносит пользу, особенно когда играешь через каждые три дня.

У «Монако» есть множество футболистов, показывающих впечатляющую игру. Шансы в завтрашнем матче - 50 на 50, хотя у соперника сейчас некоторое преимущество. Однако мы готовы показать, что умеем, и постараемся выиграть.

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим: 
Возвращение Радамеля Фалькао значит, что наша команда прибавляет в мастерстве и опыте. По предыдущим матчам Лиги чемпионов все вы могли видеть, насколько он важен для нас. Мы понимаем, что отсутствие Сидибе и Бакайоко таит в себе проблемы, но мы должны положиться на глубину нашего состава.

Нас ждет крайне интенсивный поединок с очень сильным соперником, в составе которого полно очень хороших футболистов. «Боруссия» также обладает большим еврокубковым опытом и более длинной скамейкой. Надо будет продемонстрировать свои лучшие качества и показать на что мы способны. При этом, когда будем обороняться, мы должны помнить о мастерстве игроков «Боруссии». Нужно соблюсти верный баланс.

Букмекеры называют фаворитом дортмундский клуб, но все уверены, что зрители увидят результативный и яркий матч. Что ж, уже сегодня вечером узнаем, что нас ждет.

Ориентировочные составы:

«Боруссия» Д:  Бюрки; Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер; Вайгль; Дембеле, Кагава, Пулишич, Геррейру; Обамеянг.

«Монако»: Субашич; Фабиньо, Раджи, Глик, Менди; Моутинью, Силва, Лемар; Мбаппе, Фалькао, Жермен.

Котировки букмекеров:

На «Боруссию» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.62, но кое-кто дает и 1.22. На «Монако» - разброс от 4.33 до 5.88.  Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь - на сайте Betscan.

11 апреля, вторник

«Боруссия» «Монако»
Дортмунд. Стадион «BVB». 21:45
ТВ-трансляция на канале «Футбол 2»
 Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
 Прогноз Sport.ua – 3:1

 

Источник — Sport.ua

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