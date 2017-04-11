Марсель ШМЕЛЬЦЕР: «Игроки Монако в деле – это фантастика»

Марсель Шмельцер - болельщик дортмундской «Боруссии» с детства - находится в клубе с 17 лет и пережил с ним множество взлетов и падений. В разговоре защитник рассказал о своем становлении в команде и отношении к Лиге чемпионов УЕФА.

О победе «Боруссии» в Лиге чемпионов-1997

Нам с братом не разрешили смотреть матч, так как было слишком поздно. Результат мы узнали только утром. Мы болели за «Боруссию» и были очень рады. Победа в турнире немецкой команды была важна для всей Германии.

Я был поклонником «Боруссии» и традиционно получал на Рождество футболки. Моим кумиром в те годы был Деде. Позже, когда я переходил в «Боруссию», у меня было несколько вариантов. Побывав здесь в 2005 году на просмотре, я понял, что уйду из «Магдебурга» именно сюда.

Дортмундская «Боруссия» для меня как семья. Я здесь уже 12 лет. Каждый день я вместо ощущения езды на работы, чувствую будто возвращаюсь домой. Команда очень сплоченная, все друг с другом очень близки.

О матчах с «Монако»

Нас ждут две определенно интересные встречи. За «Монако» выступают выдающиеся форварды, быстрые и искусные игроки. Эта команда лидирует сейчас в чемпионате Франции, опережая «Пари Сен-Жермен», и, вдобавок, выбила из борьбы «Манчестер Сити». Может, на бумаге они кажутся не столь мощны, но когда видишь их в деле, это фантастика. Нас ждут два действительно топовых матча, но мы с партнерами по обороне сделаем все, чтобы эти игры выглядели не столь увлекательно, как матчи «Монако» с «Сити», в которых было забито в общей сложности 12 мячей.

О поражении от «Баварии» в финале 2013 года

Никогда не смотрел этот матч в записи, видел только гол, пропущенный нами в концовке. Вплоть до последних секунд мы всем клубом проводили потрясающий сезон в Лиге чемпионов. Это было нечто и навсегда останется в нашей памяти. То были фантастические моменты. Силы в финале были 50 на 50. Мы показали очень хороший футбол, но в концовке у нас просто кончилось топливо.

В те дни мы не были столь сильны, как сегодня, и не имели такой глубины состава. У нас было 12-13 футболистов, кто был готов играть в Лиге чемпионов с первых минут. В команде было много молодежи, так что поединок с «Баварией» представлял собой тяжелое испытание. Конечно, все, кто играл тем вечером и кто пришел в клуб после этого, мечтают вновь дойти до финала и оказаться после игры теми, кто шагает по ступеням к кубку, а не наблюдает за этим с поля.

Победа в Лиге чемпионов стала бы моим величайшим достижением с клубом. Нам однажды представилась возможность сыграть в финале, в котором мы уступили, несмотря на хороший футбол. Все это заставляет нас мечтать теперь еще смелее, и на тренировках мы работаем именно ради этой цели.