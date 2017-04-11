Барселона оступается с Малагой, в мадридском дерби – ничья

Мадридское дерби в рамках 31-го тура Примеры никак не было связано с обоюдной борьбой команд за первое место турнирной таблицы Ла Лиги. «Атлетико», как говорится, уже не тот, так что «матрацники» будут довольствоваться в лучшем случае бронзовыми медалями чемпионата. От этого, однако, сие противостояние не потеряло своего накала и интриги – Диего Симеоне даже без большей турнирной мотивации хотел насолить своему принципиальному сопернику.

И действительно – первый опасный момент в матче возник у ворот Наваса. После передачи от Коке, Сауль бил по воротам «Реала», но «матраснику» несколько не хватило точности.

Дальше моменты возникали только у «лос бланкос», но хорошая игра Облака сохранила ворота словенца «сухими». Правда, только в первом тайме. В начале второй половины игры Облак был бессилен – Кроос и Пепе не оставили шансов голкиперу «Атлетико».

Чуть более чем через десять минут Кроос и Пепе вновь стали главными действующими лицами на поле. На сей раз, увы, это не было связано с забитыми голами. В Пепе жестко влетел партнер по команде – Тони Кроос, повредив португальцу ребра. Как потом оказалось, защитник мадридской команды сломал два ребра и пропустит остаток сезона.

Ко всем неприятностям Зидана добавился еще и пропущенный гол – в концовке матча Гризманн сравнял счет.

«Мы проводили отличную встречу, но потеряли концентрацию. Я не могу сказать, что «Атлетико» играл прекрасно. В концовке матча мы не показали хороший футбол и должны были лучше защищаться.

Мы должны быть спокойны и уже думать о следующем поединке. Проблема не в физическом состоянии, а в недостатке концентрации. Мы очень разочарованы исходом матча», - сказал Зидан после матча. И действительно, «Реал» не только потерял два очка в этом матче, а еще и остался без ключевого футболиста основы.

«Реал Мадрид» – «Атлетико» - 1:1

Голы: 1:0 – 52 Пепе, 1:1 – 85 Гризманн.

«Реал Мадрид» – Навас, Пепе (Начо, 67), Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 76), Бэйл (Васкес, 81), Роналду, Бензема.

«Атлетико» – Облак, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Годин, Сауль (Корреа, 62), Габи, Феррейра Карраско (Хименес, 88), Коке, Гризманн, Торрес (Парти, 78).

Предупреждения: Каземиро (37), Сауль (52), Годин (60), Карвахаль (88), Коке (89).

Перед матчем 31-го тура статистика андалусийской «Севильи» была, мягко говоря, не очень впечатляющей – «Севилья» не выигрывала шесть игр подряд во всех соревнованиях – это худший результат андалусийцев под руководством Сампаоли. В это число вошла неудача с «Лестером» и, соответственно, вылет из Лиги чемпионов; три ничьи, а также два поражения в Ла Лиге.

Стоит ли подчеркивать, насколько домашний матч против «Депортиво» был важен для севильцев с психологической точки зрения? Кроме этого, несколькими минутами ранее закончилось мадридское дерби, в котором главный конкурент «Севильи» за третье место турнирной таблицы – мадридский «Атлетико» потерял очки.

Так что «Севилья» двинулась с места в карьер, и уже на первой минуте Йоветич открыл счет в матче. На это сразу же ответил «Депор» - Какута через три минуты восстановил паритет в поединке.

«Севилья» долго не ждала – через пять минут в ворота «Депортиво» полетел следующий мяч.

После этого игра несколько успокоилась, но уже на 25-й минуте Какута оформил дубль, отправив мяч в «девятку» со штрафного удара.

«Севилье» все же удалось уйти на перерыв с преимуществом в счете – в конце первого тайма отличился Корреа.

Это и позволило севильцам перевести игру в более спокойное русло, играя во многом на удержание счета. Только в самой концовке матча Бен Йеддер отправил очередной мяч в ворота Люкса, доведя счет до разгромного.

Теперь «Севилью» отделяет лишь один зачетный пункт от «Атлетико» - дальше будет жарко.

«Севилья» – «Депортиво» - 4:2

Голы: 1:0 – 1 Йоветич, 1:1 – 4 Какута, 2:1 – 9 Сарабия, 2:2 – 25 Какута, 3:2 – 32 Корреа, 4:2 – 88 Бен-Йеддер.

«Севилья» – Рико, Пареха, Эскудеро, Мариано, Меркадо, Краневиттер, Нзонзи (Иборра, 74), Сарабия, Корреа (Бен-Йеддер, 65), Васкес (Лангле, 76), Йоветич.

«Депортиво» – Люкс, Сидней, Аррибас, Луизинью, Хуанфран (Лауре, 12), Борхес, Гильерме, Морено (Джон, 58), Чолак (Андоне, 72), Какута, Хоселу.