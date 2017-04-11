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Барселона оступается с Малагой, в мадридском дерби – ничья

А также о неприличных подробностях от Иско и победе Севильи – в обзоре Sport.ua

  • 11.04.2017 12:30
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laliga.es
© laliga.es

Мадридское дерби в рамках 31-го тура Примеры никак не  было связано с обоюдной борьбой команд за первое место турнирной таблицы Ла Лиги. «Атлетико», как говорится, уже не тот, так что «матрацники» будут довольствоваться в лучшем случае бронзовыми медалями чемпионата. От этого, однако, сие противостояние не потеряло своего накала и интриги – Диего Симеоне даже без большей турнирной мотивации хотел насолить своему принципиальному сопернику.

И действительно – первый опасный момент в матче возник у ворот Наваса. После передачи от Коке, Сауль бил по воротам «Реала», но «матраснику» несколько не хватило точности.

Дальше моменты возникали только у «лос бланкос», но хорошая игра Облака сохранила ворота словенца «сухими». Правда, только в первом тайме. В начале второй половины игры Облак был бессилен – Кроос и Пепе не оставили шансов голкиперу «Атлетико».

Чуть более чем через десять минут Кроос и Пепе вновь стали главными действующими лицами на поле. На сей раз, увы, это не было связано с забитыми голами. В Пепе жестко влетел партнер по команде – Тони Кроос, повредив португальцу ребра.  Как потом оказалось, защитник мадридской команды сломал два ребра и пропустит остаток сезона. 

Ко всем неприятностям Зидана добавился еще и пропущенный гол – в концовке матча Гризманн сравнял счет.

 «Мы проводили отличную встречу, но потеряли концентрацию. Я не могу сказать, что «Атлетико» играл прекрасно. В концовке матча мы не показали хороший футбол и должны были лучше защищаться.

Мы должны быть спокойны и уже думать о следующем поединке. Проблема не в физическом состоянии, а в недостатке концентрации. Мы очень разочарованы исходом матча», - сказал Зидан после матча. И действительно, «Реал» не только потерял два очка в этом матче, а еще и остался без ключевого футболиста основы. 

«Реал Мадрид» – «Атлетико» - 1:1  
Голы:  1:0 – 52 Пепе,  1:1 – 85 Гризманн.
«Реал Мадрид» – Навас, Пепе (Начо, 67), Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 76), Бэйл (Васкес, 81), Роналду, Бензема.
«Атлетико» – Облак, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Годин, Сауль (Корреа, 62), Габи, Феррейра Карраско (Хименес, 88), Коке, Гризманн, Торрес (Парти, 78).
Предупреждения: Каземиро (37), Сауль (52), Годин (60), Карвахаль (88), Коке (89).

 

Перед матчем 31-го тура статистика андалусийской «Севильи» была, мягко говоря, не очень впечатляющей – «Севилья» не выигрывала  шесть игр подряд во всех соревнованиях – это худший результат андалусийцев под руководством Сампаоли. В это число вошла неудача с «Лестером» и, соответственно, вылет из Лиги чемпионов; три ничьи, а также два поражения в Ла Лиге.

Стоит ли подчеркивать, насколько домашний матч против «Депортиво» был важен для севильцев с психологической точки зрения? Кроме этого, несколькими минутами ранее закончилось мадридское дерби, в котором главный конкурент «Севильи» за третье место турнирной таблицы – мадридский «Атлетико» потерял очки.

Так что «Севилья» двинулась с места в карьер, и уже на первой минуте Йоветич открыл счет в матче. На это сразу же ответил «Депор» - Какута через три минуты восстановил паритет в поединке.

«Севилья» долго не ждала – через пять минут в ворота «Депортиво» полетел следующий  мяч.

После этого игра несколько успокоилась, но уже на 25-й минуте Какута оформил дубль, отправив мяч в «девятку» со штрафного удара.

 «Севилье» все же удалось уйти на перерыв с преимуществом в счете – в конце первого тайма отличился Корреа.

 Это и позволило севильцам перевести игру в более  спокойное русло, играя во многом на удержание счета. Только в самой концовке матча Бен Йеддер отправил очередной мяч в ворота Люкса, доведя счет до разгромного.

Теперь «Севилью» отделяет лишь один зачетный пункт от «Атлетико» - дальше будет жарко.

«Севилья» – «Депортиво» - 4:2 
Голы:  1:0 – 1 Йоветич,  1:1 – 4 Какута,  2:1 – 9 Сарабия,  2:2 – 25 Какута,  3:2 – 32 Корреа,  4:2 – 88 Бен-Йеддер.
«Севилья» – Рико, Пареха, Эскудеро, Мариано, Меркадо, Краневиттер, Нзонзи (Иборра, 74), Сарабия, Корреа (Бен-Йеддер, 65), Васкес (Лангле, 76), Йоветич.
«Депортиво» – Люкс, Сидней, Аррибас, Луизинью, Хуанфран (Лауре, 12), Борхес, Гильерме, Морено (Джон, 58), Чолак (Андоне, 72), Какута, Хоселу.
Предупреждения: Луизинью (26), Эскудеро (27), Краневиттер (45), Аррибас (60), Йоветич (67), Хоселу (87).

 

«У тебя есть яйца, «Малага», - написал футболист мадридского «Реала» Иско в своем Твиттере.

А все потому что бывшая команда Иско – андалусийская «Малага» обыграла каталонскую «Барселону» со счетом 2:0! То ли мысли о предстоящем матче ЛЧ помешали «Барселоне» сконцентрироваться на отчетном поединке Примеры, то ли ситуация с травмированными игроками помешала «Барселоне» победить, но факт остается фактом – каталонцы не сумели воспользоваться осечкой «Реала» и занять первое место чемпионата.

Несмотря на то, что игра началась с преимуществом «Барселоны», гол каталонцам забить все никак не удавалось. И тут даже не столько заслуга Камениили защитников «Малаги», как вина линии нападения «Барселоны», которая транжирила момент за моментом.

А в одной из контратак «Малага» наказала своего соперника, руководствуясь принципом: «Не забиваешь ты – забивают тебе». После передачи от Хуанкара, Сандро Рамирес отправил мяч в ворота Тер Штегена.

Замены, сделанные уже во втором тайме, особо не помогли «Барселоне» - каталонцы играли очень безыдейно. Ко все прочему, добавилось еще и удаление Неймара, который получил вторую желтую карточку. А может получить и трехматчевую дисквалификацию, а значит, и пропустить «эль класико».

На радость местной публике, в концовке поединка «Малага» забила еще один мяч, оставив «Барселону» без малейших шансов побороться даже за зачетный пункт.

Не обошлось и без судейского скандала – арбитр встречи, вопреки желанию каталонцев, поставил штрафной, в моменте, где должен был назначать пенальти. Но это как раз тут случай, когда после драки кулаками не машут. Что мешало каталонцам забить гол раньше – непонятно. Теперь остается только сетовать на арбитров, невезение и т.д. В то время, как сетовать «блау-гранас» нужно лишь на себя. Там, где «Реал» ошибается один раз, «Барселона» ошибается дважды. 

«Малага» - «Барселона» - 2:0
Голы: Сандро Рамирес, 32, Хони, 90 -
«Малага»: Карлос Камени, Диего Хавьер Льоренте, Луис Эрнандес, Роберто Росалес, Федерико Рикка, Игнасио Камачо, Пабло Форналс, Хосе Ресио, Хуанпи Аньор (Адальберто Пеньяранда, '67), Хуанкар (Хони, '83), Сандро Рамирес (Чарлес, '77)
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Самюэль Юмтити, Хавьер Маскерано, Хорди Альба, Денис Суарес (Андрес Иниеста, '46), Жереми Матье (Серхи Роберто, '46), Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар, Андре Гомеш (Пако Алькасер, '61)
Предупреждения: Федерико Рикка, 37. Хосе Ресио, 45. Адальберто Пеньяранда, 70. Хуанкар, 82. - Хорди Альба, 8. Неймар, 27. Самюэль Юмтити, 33. Хавьер Маскерано, 87.
Удаление - Неймар, 65.

Несмотря на то, что состав «Лас Пальмаса» по именам звучит, как будто островитяне борются за место в еврокубках, на самом деле оппоненты в 31-м туре - «Лас Пальмас» и «Бетис» - соседи по турнирной таблице. И занимают они там далеко не высокие места – 13-е и 14-е, соответственно. Однако амбиции «Лас Пальмас» имеет высокие, поэтому, когда как не в домашнем матче против «Бетиса» островитяне должны уверенно побеждать?

И действительно – «Лас Пальмас» не испытал никаких проблем с андалусийской командой, обыграв «Бетис» со счетом 4:1. Единственный гол «Бетис» забил уже в самом конце матча, так что иначе чем «гол престижа» этот мяч не назовешь.

Эта победа нисколько не изменила положение «Лас Пальмаса» в турнирной таблице – островитяне все еще остаются на 13-м месте Примеры и в этом сезоне уже не поборются за еврокубки. 

«Лас Пальмас» – «Бетис» 4:1
Голы: Гомес, 44, Боатенг, 49, Виера, 62, Хесе, 83 (пен) – Рафа Наварро, 88
Лас Пальмас: Лисоаин – Лемос, Кастельяно, Маседо, Бигас (Гарсия Сантана, 75) – Гомес, Тана, Меса, Виера (Матео Гарсия, 68), Хесе — Боатенг (Ливая, 77).
Бетис: Адан – Рафа Наварро, Манди, Пеццелья, Тошка, Мартинес — Петрос (Санчес, 54), Пардо (Мартен, 62), Себальос – Алегрия (Санабрия, 70), Рубен Кастро
Предупреждения: Лемос, Боатенг, Гомес – Тошка, Манди, Пеццелья
 
 

Автор — Яна Кустол, Sport.ua

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