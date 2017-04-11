Барселона оступается с Малагой, в мадридском дерби – ничья

Мадридское дерби в рамках 31-го тура Примеры никак не было связано с обоюдной борьбой команд за первое место турнирной таблицы Ла Лиги. «Атлетико», как говорится, уже не тот, так что «матрацники» будут довольствоваться в лучшем случае бронзовыми медалями чемпионата. От этого, однако, сие противостояние не потеряло своего накала и интриги – Диего Симеоне даже без большей турнирной мотивации хотел насолить своему принципиальному сопернику.
И действительно – первый опасный момент в матче возник у ворот Наваса. После передачи от Коке, Сауль бил по воротам «Реала», но «матраснику» несколько не хватило точности.
Дальше моменты возникали только у «лос бланкос», но хорошая игра Облака сохранила ворота словенца «сухими». Правда, только в первом тайме. В начале второй половины игры Облак был бессилен – Кроос и Пепе не оставили шансов голкиперу «Атлетико».
Чуть более чем через десять минут Кроос и Пепе вновь стали главными действующими лицами на поле. На сей раз, увы, это не было связано с забитыми голами. В Пепе жестко влетел партнер по команде – Тони Кроос, повредив португальцу ребра. Как потом оказалось, защитник мадридской команды сломал два ребра и пропустит остаток сезона.
Ко всем неприятностям Зидана добавился еще и пропущенный гол – в концовке матча Гризманн сравнял счет.
«Мы проводили отличную встречу, но потеряли концентрацию. Я не могу сказать, что «Атлетико» играл прекрасно. В концовке матча мы не показали хороший футбол и должны были лучше защищаться.
Мы должны быть спокойны и уже думать о следующем поединке. Проблема не в физическом состоянии, а в недостатке концентрации. Мы очень разочарованы исходом матча», - сказал Зидан после матча. И действительно, «Реал» не только потерял два очка в этом матче, а еще и остался без ключевого футболиста основы.
Перед матчем 31-го тура статистика андалусийской «Севильи» была, мягко говоря, не очень впечатляющей – «Севилья» не выигрывала шесть игр подряд во всех соревнованиях – это худший результат андалусийцев под руководством Сампаоли. В это число вошла неудача с «Лестером» и, соответственно, вылет из Лиги чемпионов; три ничьи, а также два поражения в Ла Лиге.
Стоит ли подчеркивать, насколько домашний матч против «Депортиво» был важен для севильцев с психологической точки зрения? Кроме этого, несколькими минутами ранее закончилось мадридское дерби, в котором главный конкурент «Севильи» за третье место турнирной таблицы – мадридский «Атлетико» потерял очки.
Так что «Севилья» двинулась с места в карьер, и уже на первой минуте Йоветич открыл счет в матче. На это сразу же ответил «Депор» - Какута через три минуты восстановил паритет в поединке.
«Севилья» долго не ждала – через пять минут в ворота «Депортиво» полетел следующий мяч.
После этого игра несколько успокоилась, но уже на 25-й минуте Какута оформил дубль, отправив мяч в «девятку» со штрафного удара.
«Севилье» все же удалось уйти на перерыв с преимуществом в счете – в конце первого тайма отличился Корреа.
Это и позволило севильцам перевести игру в более спокойное русло, играя во многом на удержание счета. Только в самой концовке матча Бен Йеддер отправил очередной мяч в ворота Люкса, доведя счет до разгромного.
Теперь «Севилью» отделяет лишь один зачетный пункт от «Атлетико» - дальше будет жарко.
«У тебя есть яйца, «Малага», - написал футболист мадридского «Реала» Иско в своем Твиттере.
А все потому что бывшая команда Иско – андалусийская «Малага» обыграла каталонскую «Барселону» со счетом 2:0! То ли мысли о предстоящем матче ЛЧ помешали «Барселоне» сконцентрироваться на отчетном поединке Примеры, то ли ситуация с травмированными игроками помешала «Барселоне» победить, но факт остается фактом – каталонцы не сумели воспользоваться осечкой «Реала» и занять первое место чемпионата.
Несмотря на то, что игра началась с преимуществом «Барселоны», гол каталонцам забить все никак не удавалось. И тут даже не столько заслуга Камениили защитников «Малаги», как вина линии нападения «Барселоны», которая транжирила момент за моментом.
А в одной из контратак «Малага» наказала своего соперника, руководствуясь принципом: «Не забиваешь ты – забивают тебе». После передачи от Хуанкара, Сандро Рамирес отправил мяч в ворота Тер Штегена.
Замены, сделанные уже во втором тайме, особо не помогли «Барселоне» - каталонцы играли очень безыдейно. Ко все прочему, добавилось еще и удаление Неймара, который получил вторую желтую карточку. А может получить и трехматчевую дисквалификацию, а значит, и пропустить «эль класико».
На радость местной публике, в концовке поединка «Малага» забила еще один мяч, оставив «Барселону» без малейших шансов побороться даже за зачетный пункт.
Не обошлось и без судейского скандала – арбитр встречи, вопреки желанию каталонцев, поставил штрафной, в моменте, где должен был назначать пенальти. Но это как раз тут случай, когда после драки кулаками не машут. Что мешало каталонцам забить гол раньше – непонятно. Теперь остается только сетовать на арбитров, невезение и т.д. В то время, как сетовать «блау-гранас» нужно лишь на себя. Там, где «Реал» ошибается один раз, «Барселона» ошибается дважды.
Несмотря на то, что состав «Лас Пальмаса» по именам звучит, как будто островитяне борются за место в еврокубках, на самом деле оппоненты в 31-м туре - «Лас Пальмас» и «Бетис» - соседи по турнирной таблице. И занимают они там далеко не высокие места – 13-е и 14-е, соответственно. Однако амбиции «Лас Пальмас» имеет высокие, поэтому, когда как не в домашнем матче против «Бетиса» островитяне должны уверенно побеждать?
И действительно – «Лас Пальмас» не испытал никаких проблем с андалусийской командой, обыграв «Бетис» со счетом 4:1. Единственный гол «Бетис» забил уже в самом конце матча, так что иначе чем «гол престижа» этот мяч не назовешь.
Эта победа нисколько не изменила положение «Лас Пальмаса» в турнирной таблице – островитяне все еще остаются на 13-м месте Примеры и в этом сезоне уже не поборются за еврокубки.
Автор — Яна Кустол, Sport.ua
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